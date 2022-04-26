Россия хочет провести на оккупированной части Украины "кремлевский Нюрнберг"

20:10 26 апреля Киев, Украина





Об этом со ссылкой на российского политолога, эксперта стран Центральной и Восточной Европы Ивана Преображенского сообщает телеграмм-канал "Можем объяснить". Проект создали журналисты заблокированного в России издания "Открытые медиа".



За три дня до начала полномасштабного вторжения в Украину, 21 февраля, состоялось заседание Совбеза РФ, на котором обсуждались вопросы признания независимости так называемых "Л/ДНР". Российские власти убеждали, что событие транслировали в прямом эфире, однако у журналистов сразу появились сомнения в этом.



Российский телеканал "Дождь" обратил внимание на то, что часы министра обороны РФ Сергея Шойгу во время якобы прямой трансляции дважды показывали не то время, которое было. Также на видео продемонстрировали фрагмент с генеральным прокурором РФ Игорем Власти России планируют объявить о создании так называемого "международного трибунала по Украине", в рамках которого собираются "судить" захваченных в плен чиновников, военных и активистов.Об этом со ссылкой на российского политолога, эксперта стран Центральной и Восточной Европы Ивана Преображенского сообщает телеграмм-канал "Можем объяснить". Проект создали журналисты заблокированного в России издания "Открытые медиа".За три дня до начала полномасштабного вторжения в Украину, 21 февраля, состоялось заседание Совбеза РФ, на котором обсуждались вопросы признания независимости так называемых "Л/ДНР". Российские власти убеждали, что событие транслировали в прямом эфире, однако у журналистов сразу появились сомнения в этом.Российский телеканал "Дождь" обратил внимание на то, что часы министра обороны РФ Сергея Шойгу во время якобы прямой трансляции дважды показывали не то время, которое было. Также на видео продемонстрировали фрагмент с генеральным прокурором РФ Игорем

Красновым: в кадре было видно, как он идет от трибуны, но его выступление не вошло в трансляцию.

По словам Преображенского, именно во время выступления на Совбезе Краснов рассказал о планах организовать "кремлевский Нюрнберг":

“Не в смысле суда над фашистскими преступниками из окружения Владимира Путина и им самим (генпрокурором Красновым. – Ред.), а в смысле организации публичного судилища, имитирующего международный трибунал над украинскими патриотами и властями страны, которых планировали захватить российские оккупационные войска. Владимир Зеленский не достался оккупантам. Не поймали они вообще никого из украинского руководства, даже мэра большого города. Но все же собрали, по имеющимся данным, несколько военных, которых объявят националистами из нацбатальонов, несколько деятелей культуры, активно продвигавших украинскую культуру и язык в массы, их назовут нациками", - рассказал Преображенский.

Относительно цели организации такого процесса эксперт говорит, что он, в частности, нужен российским властям, чтобы опередить западные страны, которые помогают Украине расследовать преступления российских оккупационных войск. Над таким расследованием уже работают в 13 странах.

"Кого-то вроде Зеленского пока можно осудить заочно, а заодно признать украинский режим преступным", - считает Преображенский.

Сейчас идею того, что Украину следует признать "террористическим государством", в публичное поле в России начал продвигать спикер

российской Госдумы Вячеслав Володин.

Преображенский также считает, что объявление о создании "кремлевского Нюрнберга" нужно властям РФ еще и для того, чтобы убедить российское общество в якобы победе России в войне с Украиной.

“До 9 мая они этот спектакль начнут. Объявят о трибунале, а будут судить, конечно, на территории самой Украины, в той части, которая пока оккупирована российскими войсками”, – считает эксперт.

После начала полномасштабного вторжения Украина уже неоднократно выступала за создание трибунала над РФ вроде Нюрнбергского. В начале марта группа юристов, являющихся признанными специалистами по международному праву, провозгласила Декларацию о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, совершенному режимом Путина. Это стало первым шагом для создания механизма международной уголовной ответственности виновных в этом преступлении.



Вскоре после этого Международный суд ООН в Гааге обязал РФ немедленно прекратить войну против Украины, однако российское руководство заявило, что проигнорирует это решение.