Россия готовится к продолжению войны - Столтенберг

16:31 30 января Киев, Украина

В НАТО не видят никаких признаков того, что президент рф владимир путин и военное руководство готовятся к миру, а в Альянсе видят, что россия готовится к дальнейшей войне.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время выступления в Институте перспективных исследований CHEY в Сеуле.
"Он отметил, что сегодня никто не может сказать, когда закончится война. Но мы знаем, что это захватническая война, это действительно война по выбору президента путина. Он решил вторгнуться в другую страну, суверенное демократическое государство в Европе", - сказал он.
Столтенберг подчеркнул, что президент путин может закончить сегодняшнюю войну.
"Но проблема состоит в том, что мы не видим никаких признаков того, что президент путин и правители в москве готовятся к миру. Мы видим обратное. Мы видим, что они готовятся к дальнейшей войне, что они мобилизуют больше солдат, более 200 тыс., а потенциально даже больше. Что они активно наращивают вооружение и боеприпасы", - сказал генсек НАТО.
По его словам, рф наращивает свой арсенал и благодаря поддержке других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея.
"И самое главное, мы не видим никаких признаков того, что президент путин изменил свою общую цель этого вторжения, которая состоит в том, чтобы контролировать соседа, контролировать Украину. Итак, пока это так, мы должны быть готовы к долгому пути", — подчеркнул. Столтенберг.
Он подчеркнул, что для всех верующих в демократию важно, чтобы путин не выиграл эту войну.

Генсек НАТО призвал к военной поддержке Украины, поскольку это самый лучший способ добиться мирного переговорного решения в войне.

Столтенберг также обратился к Южной Корее с призывом увеличить военную поддержку Украины, сославшись на другие государства, изменившие свою политику непредоставления оружия странам в состоянии конфликта после вторжения россии.

Законодательство Южной Кореи запрещает поставлять вооружение странам, находящимся в состоянии вооруженного конфликта. Столтенберг привел в пример Швецию и Норвегию, которые придерживались подобной политики, но изменили ее ради Украины.