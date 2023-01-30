Россия готовится к продолжению войны - Столтенберг

В НАТО не видят никаких признаков того, что президент рф владимир путин и военное руководство готовятся к миру, а в Альянсе видят, что россия готовится к дальнейшей войне.
Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время выступления в Институте перспективных исследований CHEY в Сеуле.
Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время выступления в Институте перспективных исследований CHEY в Сеуле.
Столтенберг подчеркнул, что президент путин может закончить сегодняшнюю войну.
По его словам, рф наращивает свой арсенал и благодаря поддержке других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея.
Он подчеркнул, что для всех верующих в демократию важно, чтобы путин не выиграл эту войну.
Генсек НАТО призвал к военной поддержке Украины, поскольку это самый лучший способ добиться мирного переговорного решения в войне.
Столтенберг также обратился к Южной Корее с призывом увеличить военную поддержку Украины, сославшись на другие государства, изменившие свою политику непредоставления оружия странам в состоянии конфликта после вторжения россии.
Законодательство Южной Кореи запрещает поставлять вооружение странам, находящимся в состоянии вооруженного конфликта. Столтенберг привел в пример Швецию и Норвегию, которые придерживались подобной политики, но изменили ее ради Украины.
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