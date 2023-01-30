Россия готовится к продолжению войны - Столтенберг

16:31 30 января Киев, Украина





Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время выступления в Институте перспективных исследований CHEY в Сеуле. НАТО не видят никаких признаков того, что президент рф владимир путин и военное руководство готовятся к миру, а в Альянсе видят, что россия готовится к дальнейшей войне.Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время выступления в Институте перспективных исследований CHEY в Сеуле.

"Он отметил, что сегодня никто не может сказать, когда закончится война. Но мы знаем, что это захватническая война, это действительно война по выбору президента путина. Он решил вторгнуться в другую страну, суверенное демократическое государство в Европе", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что президент путин может закончить сегодняшнюю войну.

"Но проблема состоит в том, что мы не видим никаких признаков того, что президент путин и правители в москве готовятся к миру. Мы видим обратное. Мы видим, что они готовятся к дальнейшей войне, что они мобилизуют больше солдат, более 200 тыс., а потенциально даже больше. Что они активно наращивают вооружение и боеприпасы", - сказал генсек НАТО.

По его словам, рф наращивает свой арсенал и благодаря поддержке других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея.

"И самое главное, мы не видим никаких признаков того, что президент путин изменил свою общую цель этого вторжения, которая состоит в том, чтобы контролировать соседа, контролировать Украину. Итак, пока это так, мы должны быть готовы к долгому пути", — подчеркнул. Столтенберг.

Он подчеркнул, что для всех верующих в демократию важно, чтобы путин не выиграл эту войну.