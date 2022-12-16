Россия готовится к позиционной войне на Донбассе — британская разведка

13:39 16 декабря Киев, Украина

Войска рф в последние недели занялись строительством оборонных рубежей вокруг Сватово в Луганской области, что свидетельствует о возвращении россии к позиционной войне, от которой на Западе уже отказались.

Об этом пишет Минобороны Великобритании.



По данным британской разведки, из снимков видно, что в последние недели российские войска продолжали прилагать значительные усилия для строительства больших оборонительных позиций вдоль линии фронта. Вероятно, они предпочли северный сектор вокруг Сватового.

"Российские сооружения придерживаются традиционных военных планов укрепления, почти не изменившихся со времен Второй мировой войны. Такие конструкции, вероятно, уязвимы для современных точных ударов косвенного наведения", - говорится в сообщении.

В разведке отметили, что строительство основных оборонных рубежей является еще одной иллюстрацией возвращения России в позиционную войну, от которой большинство современных западных военных в последние десятилетия в основном отказались.