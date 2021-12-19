Россия готовится к космическим войнам. Первые испытания

12:50 20 Ноябрь Киев, Украина

Рано или поздно, но все сказки и фэнтэзи становятся реалиями. Чаще всего эти реалии настолько ужасны, что человечество замирает от страха. С подачи России околоземная орбита стала стратегической боевой зоной современной войны. Вот только «первооткрыватель» этой войны довольно непредсказуем, что усиливает опасения.

Все страны Европы и Америка выразили свое возмущение и осудили Россию за проведенное испытание противоспутниковой ракеты. И пусть в этот раз уничтожен был устаревший российский спутник Целина-Д, наличие космического мусора в виде его обломков - пустяк по сравнению с нависшей над миром угрозой.

В германии считают, что нынешнее стратегическое противостояние в космосе сравнимо с ядерным сдерживанием. А Россия ведет себя крайне безжалостно в отношении как своих космонавтов на МКС, так и китайских спутниковых систем, которые могли пострадать от последствий взрыва. Но главная опасность такого оружия – возможность поражать спутники связи противника, лишая его боеспособности.

Британские СМИ сравнили ситуацию с испытанием противоспутниковой ракеты РФ с Перл-Харбором 21 века в космосе. Мощь антиспутникового оружия сравнима с ядерным ударом, который влечет за собой ответный удар. Пока еще есть надежда, что обладатели такого оружия будут избегать возможности его применения. Впрочем, для этого нужно мыслить логически…

Вот о чем пишет National Interest, США: Россия провела испытания антиспутниковой ракеты наземного базирования как раз в момент нарастающего военного противостояния с НАТО, и это очень встревожило Вашингтон.

Как заметил директор по планированию программ в Secure World Foundation Брайан Уиден, создание такого оружия давно было в планах России, чтобы иметь преимущество в уничтожении системы противоракетной обороны США космического базирования.

"[Испытание] ясно демонстрирует, что заявления России о недопустимости милитаризации космоса лживы", - заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

Факт того, что Россия провела эти испытания, пишет французская La Croix, является жестким предупреждением всей Европе и еще раз показывает неудержимое стремление России к доминированию. Таким образом Кремль пытается расширять сферу своего влияния и возвращать территории, утерянные после распада СССР. В условиях созданной им гибридной войны, как и во времена Второй мировой, европейцы должны сплотиться.