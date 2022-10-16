Россия готовится к уличным боям в Херсоне - британская разведка

Российская армия и оккупационная администрация Херсонской области готовятся к вхождению ВСУ в Херсон, говорится в свежей сводке Минобороны Британии.
Так называемый "глава" оккупационной администрации Херсонской области владимир сальдо еще 8 октября заявил, что местные дети могут поехать "на отдых" в Крым, Ставропольский, Краснодарский край и Ростовскую область.
С этого времени Вооруженные силы Украины продвинулись еще ближе к Херсону. Всего с начала октября российские войска отступили примерно на 20 км к северу и теперь пытаются укрепить новую линию фронта к западу от поселка Милово. Ожесточенные бои продолжаются, особенно на западной линии фронта, где группировка россии больше не защищена рекой Ингулец. При этом российские силы здесь представлены в основном неукомплектованными формированиями ВДВ, отмечает британская разведка.
С этого времени Вооруженные силы Украины продвинулись еще ближе к Херсону. Всего с начала октября российские войска отступили примерно на 20 км к северу и теперь пытаются укрепить новую линию фронта к западу от поселка Милово. Ожесточенные бои продолжаются, особенно на западной линии фронта, где группировка россии больше не защищена рекой Ингулец. При этом российские силы здесь представлены в основном неукомплектованными формированиями ВДВ, отмечает британская разведка.
Накануне Украина заявила о продолжении контрнаступления в южной части Херсонской области, где из-под оккупации было освобождено еще пять сел: Нововасильевка, Новогригорьевка, Новая Каменка, Трифоновка и Червоное.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии