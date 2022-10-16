Россия готовится к уличным боям в Херсоне - британская разведка

11:57 13 октября Киев, Украина

Российская армия и оккупационная администрация Херсонской области готовятся к вхождению ВСУ в Херсон, говорится в свежей сводке Минобороны Британии.

«В последние дни российские оккупационные власти, судя по всему, отдали приказ о подготовке к эвакуации части мирных жителей из Херсона. Вполне вероятно, они ожидают, что боевые действия перекинутся на сам город Херсон», – отмечает британская разведка.

Так называемый "глава" оккупационной администрации Херсонской области владимир сальдо еще 8 октября заявил, что местные дети могут поехать "на отдых" в Крым, Ставропольский, Краснодарский край и Ростовскую область.



С этого времени Вооруженные силы Украины продвинулись еще ближе к Херсону. Всего с начала октября российские войска отступили примерно на 20 км к северу и теперь пытаются укрепить новую линию фронта к западу от поселка Милово. Ожесточенные бои продолжаются, особенно на западной линии фронта, где группировка россии больше не защищена рекой Ингулец. При этом российские силы здесь представлены в основном неукомплектованными формированиями ВДВ, отмечает британская разведка.