Россия готовится к атакам на инфраструктуру Украины - Гуменюк

Россия готовит массированные атаки на критическую инфраструктуру Украины, предупредила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг", Наталья Гуменюк, в ходе телемарафона.
Она отметила, что в последнее время была замечена пауза в использовании ракет воздушного базирования, таких как Х-101, которыми российские силы атаковали важные объекты. Это может свидетельствовать о подготовительном периоде, в течение которого враг готовит свое вооружение для будущих атак.
Предупреждение о подготовке массированных атак на критическую инфраструктуру Украины подчеркивает необходимость бдительности и готовности страны к возможным угрозам и агрессивным действиям.
Она отметила, что в последнее время была замечена пауза в использовании ракет воздушного базирования, таких как Х-101, которыми российские силы атаковали важные объекты. Это может свидетельствовать о подготовительном периоде, в течение которого враг готовит свое вооружение для будущих атак.
Предупреждение о подготовке массированных атак на критическую инфраструктуру Украины подчеркивает необходимость бдительности и готовности страны к возможным угрозам и агрессивным действиям.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии