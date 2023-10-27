Россия готовится к атакам на инфраструктуру Украины - Гуменюк

12:21 26 октября Киев, Украина

Россия готовит массированные атаки на критическую инфраструктуру Украины, предупредила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг", Наталья Гуменюк, в ходе телемарафона.

Она отметила, что в последнее время была замечена пауза в использовании ракет воздушного базирования, таких как Х-101, которыми российские силы атаковали важные объекты. Это может свидетельствовать о подготовительном периоде, в течение которого враг готовит свое вооружение для будущих атак.

Предупреждение о подготовке массированных атак на критическую инфраструктуру Украины подчеркивает необходимость бдительности и готовности страны к возможным угрозам и агрессивным действиям.