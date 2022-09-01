Россия готовится эвакуировать из ЗАЭС сотрудников "Росатома"



Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.



Как отмечается, чтобы избежать паники среди работников станции, подготовка проводится скрытно.

"Эвакуация будет проходить в сопровождении подразделений "Росгвардии", которые в 7:00 колонной отправились из Мелитополя в направлении Энергодара. По словам сотрудников "Росатома" стало известно, что, в случае прибытия на ЗАЭС миссии МАГАТЭ, часть персонала не будет допущена на территорию станции. Сейчас на ЗАЭС уже сложилась критическая ситуация из-за того, что оккупанты не допускают на территорию часть сотрудников. В частности, персонал, отвечающий за пожарную безопасность", - сообщили в ГУР.