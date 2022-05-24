россия готовит суда в Черном море

09:21 24 мая Киев, Украина

В оккупированном Крыму россияне выставляют зенитные ракетные системы С-400.

В Черном море продолжаются маневрирование кораблей Черноморского флота РФ. Среди них – большие десантные лодки и те, которые имеют на борту крылатые ракеты.



Цель россиян – дальнейшая блокада Одесского порта и контроль над северо-западной частью акватории Черного моря.



Для этого во временно оккупированном Крыму россияне выставляют комплексы С-400, а также проводят работы по укреплению оборонительных и наступательных действий на острове Змеином, сообщил пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук.



Ночь в Одессе и области прошла без обстрелов.



За минувшие сутки на южном направлении российская армия потеряла 23 военных, несколько единиц бронированной и автомобильной техники.



В Одесской области ужесточен контроль за побережьем на предмет обнаружения подозрительных или опасных предметов. Угроза ракетных ударов с моря сохраняется, сообщил офицер ОК "Юг" Владислав Назаров.