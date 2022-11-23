Россия готовит провокацию в Белгородской области - ISW

Российский режим может планировать провокацию на территории Белгородской области, устроив там "операцию под чужим флагом" и обвинив в ее проведении Украину, чтобы возобновить общественную поддержку войны в Украине.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Как отмечают аналитики, эти утверждения уже давно циркулируют в сообществе блогеров, критиковавших российское военное командование за оставление позиций в Волчанске на северо-востоке Харьковской области после бегства российских войск из этого региона в сентябре. Российские военные блогеры также активизировали свои призывы к руководству россии вернуть освобожденные территории в Харьковской области 22 ноября, заявив, что такие меры остановят украинцев от проведения штурмовых операций на Купянском и Волчанском направлениях.
При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также опубликовал кадры, демонстрирующие строительство укреплений на границе с Украиной.
Они обращают внимание на то, что поддержка бессмысленного российского вторжения снижается среди жителей отдаленных районов рф и остальной страны в результате мобилизационных и военных неудач. Российские оппозиционные СМИ сообщали, что с конца октября родственники мобилизованных устроили акции протеста в 15 регионах россии, самые заметные из которых прошли в граничащих с Украиной регионах.
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