Россия готовит провокацию в Белгородской области - ISW

10:53 23 ноября Киев, Украина

Российский режим может планировать провокацию на территории Белгородской области, устроив там "операцию под чужим флагом" и обвинив в ее проведении Украину, чтобы возобновить общественную поддержку войны в Украине.



Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

"Кремлевские пропагандисты начали выдвигать гипотезу о том, что украинские войска стремятся вторгнуться в Белгородскую область, а другие российские источники отмечают, что российским силам необходимо восстановить контроль над Купянском в Харьковской области, чтобы минимизировать угрозу украинского нападения", - говорится в сообщении.

Как отмечают аналитики, эти утверждения уже давно циркулируют в сообществе блогеров, критиковавших российское военное командование за оставление позиций в Волчанске на северо-востоке Харьковской области после бегства российских войск из этого региона в сентябре. Российские военные блогеры также активизировали свои призывы к руководству россии вернуть освобожденные территории в Харьковской области 22 ноября, заявив, что такие меры остановят украинцев от проведения штурмовых операций на Купянском и Волчанском направлениях.



При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также опубликовал кадры, демонстрирующие строительство укреплений на границе с Украиной.

"Утверждения россии о запланированном нападении Украины на Белгородскую область абсурдны и направлены лишь на то, чтобы запугать общественность и заставить ее поддержать войну. Украина не имеет стратегического интереса во вторжении в россию и не может сделать это в таких масштабах", - отмечают авторы отчета.

Они обращают внимание на то, что поддержка бессмысленного российского вторжения снижается среди жителей отдаленных районов рф и остальной страны в результате мобилизационных и военных неудач. Российские оппозиционные СМИ сообщали, что с конца октября родственники мобилизованных устроили акции протеста в 15 регионах россии, самые заметные из которых прошли в граничащих с Украиной регионах.