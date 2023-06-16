Россия готовит план уничтожения "Крымского титана" - Юсов

Руководство россии планирует сценарий уничтожение предприятия "Крымский титан" в Армянске при возможном побеге с полуострова.
Об этом было сообщено представителем Главного управления разведки Минобороны Украины, Андреем Юсовым.
Юсов отметил, что эти действия оккупантов могут быть связаны с шантажем, а также указывают на демонстрационный характер.
Он подчеркнул, что россия рассматривает возможность выведения предприятия из строя в случае отступления и бегства, так как путин явно выражает свою стратегию деиндустриализации Украины.
Юсов предупредил о возможном сценарии совершения полномасштабного теракта на "Крымском титане" российскими оккупантами.
Он также подчеркнул, что гражданские работники, находящиеся на предприятиях, контролируемых оккупантами, являются заложниками в руках террористов. Юсов отметил, что наличие минирования и траншей по всей территории временно оккупированного полуострова указывает на подготовку захватчиков к различным сценариям, включая отступление.
Кроме того, он отметил, что россия применяет тактику выжженной земли в информационно-психологической кампании против Украины, пытаясь вынудить ее к мирным переговорам. Он подчеркнул, что Украина и международное сообщество не поддадутся на этот шантаж.
Юсов также отметил, что оккупанты не решают проблемы с пресной водой в Крыму, так как осознают, что находятся на полуострове временно.
Об этом было сообщено представителем Главного управления разведки Минобороны Украины, Андреем Юсовым.
Юсов отметил, что эти действия оккупантов могут быть связаны с шантажем, а также указывают на демонстрационный характер.
Он подчеркнул, что россия рассматривает возможность выведения предприятия из строя в случае отступления и бегства, так как путин явно выражает свою стратегию деиндустриализации Украины.
Юсов предупредил о возможном сценарии совершения полномасштабного теракта на "Крымском титане" российскими оккупантами.
Он также подчеркнул, что гражданские работники, находящиеся на предприятиях, контролируемых оккупантами, являются заложниками в руках террористов. Юсов отметил, что наличие минирования и траншей по всей территории временно оккупированного полуострова указывает на подготовку захватчиков к различным сценариям, включая отступление.
Кроме того, он отметил, что россия применяет тактику выжженной земли в информационно-психологической кампании против Украины, пытаясь вынудить ее к мирным переговорам. Он подчеркнул, что Украина и международное сообщество не поддадутся на этот шантаж.
Юсов также отметил, что оккупанты не решают проблемы с пресной водой в Крыму, так как осознают, что находятся на полуострове временно.
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