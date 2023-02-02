Россия готовит новую волну пусков иранских дронов-камикадзе

11:47 02 февраля Киев, Украина

Силы обороны зафиксировали активность транспортной авиации, которая, вероятно, доставляла оккупантам новую партию БПЛА.



Как рассказала в эфире национального телемарафона представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк, напоминаний о дронах в воздушном пространстве Украины уже некоторое время не было в связи с неблагоприятными погодными условиями на юге.

"Но здесь как раз об этом могут свидетельствовать особенности погодных условий на юге, из-за которых им (дронам - УНИАН) все равно приходится пролетать, если они запущены даже по другим регионам Украины", - сказала Гуменюк.



Она подчеркнула, что иранским дронам приходится стартовать с восточного берега Азовского моря, пролетать Азовское море и воздушные массы над Черным морем.

"А штормовая погода и порывистый ветер были настолько мощными, что использование дронов не то что нецелесообразно, но является и критически обратным. Поэтому они их, скорей всего, и не запускали",- отметила она.