Россия готовит новую волну пусков иранских дронов-камикадзе

Силы обороны зафиксировали активность транспортной авиации, которая, вероятно, доставляла оккупантам новую партию БПЛА.
Как рассказала в эфире национального телемарафона представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк, напоминаний о дронах в воздушном пространстве Украины уже некоторое время не было в связи с неблагоприятными погодными условиями на юге.
Как рассказала в эфире национального телемарафона представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк, напоминаний о дронах в воздушном пространстве Украины уже некоторое время не было в связи с неблагоприятными погодными условиями на юге.
Она подчеркнула, что иранским дронам приходится стартовать с восточного берега Азовского моря, пролетать Азовское море и воздушные массы над Черным морем.
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