Россия готовит новое вторжение на территорию Украины, - Financial Times

13:33 15 Ноябрь Киев, Украина

Financial Times располагает данными, полученными от западных спецслужб о том, что Россия готовит очередное вооруженное нападение на Украину.



Так, западные военные эксперты утверждают, что Россия сосредоточила вблизи украинских границ более 90 тысяч военнослужащих.



Прогнозы об эскалации Россией военного конфликта подтверждает и замминистра обороны Анна Маляр.