Россия готовит новое вторжение на территорию Украины, - Financial Times

Financial Times располагает данными, полученными от западных спецслужб о том, что Россия готовит очередное вооруженное нападение на Украину.
Так, западные военные эксперты утверждают, что Россия сосредоточила вблизи украинских границ более 90 тысяч военнослужащих.
Прогнозы об эскалации Россией военного конфликта подтверждает и замминистра обороны Анна Маляр.
«Информация, полученная от нашей украинской разведки совпадает с данными, полученными от стран-партнеров о высокой вероятности дестабилизации ситуации в Украине этой зимой», – рассказала она.
Она добавила, что данные партнеров базировались не только на информации о численности войск на границе и предположила, что у Вашингтона есть дополнительная информация о намерениях президента России Владимира Путина.
Напомним, что на прошлой неделе США предупредили союзников о данных, указывающих на то, что Россия готовится к вторжению на территорию Украины. В ответ президент России Владимир Путин отверг опасения Запада как «паникеров» и обвинил НАТО в напряжении ситуации у границ из-за «незапланированных учений».
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