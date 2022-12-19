Россия готовит новое наступление на Украину - ISW

09:00 19 декабря Киев, Украина





Об этом сообщает Институт изучения войны



В частности, аналитики Института полагают, что сегодняшняя встреча президента рф владимира путина с самопровозглашенным президентом беларуси александром лукашенко, вероятно, является частью самой попытки продемонстрировать активность, а также создать информационные условия для нового этапа войны. Российское руководство прилагает усилия, чтобы реабилитироваться после своих военных неудач, а также подготовить новое масштабное наступление на территорию Украины в ближайшие месяцы.Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) В частности, аналитики Института полагают, что сегодняшняя встреча президента рф владимира путина с самопровозглашенным президентом беларуси александром лукашенко, вероятно, является частью самой попытки продемонстрировать активность, а также создать информационные условия для нового этапа войны.

"Командующий Объединенными силами Украины Сергей Наев прокомментировал предстоящую встречу путина и лукашенко и отметил, что она состоится после встречи путина с российским военным командованием для обсуждения как ближайших, так и среднесрочных целей войны", — говорится в сообщении.

Как сообщил Наев, украинское правительство считает, что путин обсудит более широкое участие белорусских сил в дальнейшей российской агрессии против Украины, что соответствует прогнозу ISW по поводу встречи.

"В совокупности встреча путина с российским командованием, вероятный визит шойгу на передовую и встречу путина и лукашенко предполагают новый этап в представлении, планировании и ведении войны и могут означать возобновление наступательных операций против Украины в ближайшие месяцы", - отмечается в сообщении.

В то же время, способность российских вооруженных сил, даже усиленных элементами белорусских вооруженных сил, подготовить и провести эффективные крупномасштабные механизированные наступательные операции в течение ближайших нескольких месяцев, как отмечают другие аналитики, остается под вопросом.

"Личный состав, который россия формирует из мобилизованных резервистов и ежегодного осеннего призывного цикла, не будет достаточно подготовлен для проведения быстрого и эффективного механизированного маневра. Борьба россии за сохранение сил, применяемых ныне в Украине, оснащенных танками, артиллерией, ударными средствами дальнего действия и другой необходимой техникой, вряд ли будет решена вовремя, чтобы обеспечить новые большие силы для наступательных операций этой зимой", - считают в ISW.

В то же время, аналитики предполагают, что путин может отдать приказ о возобновлении крупномасштабных наступательных операций этой зимой, однако отмечают, что важно не переоценивать возможные возможности российских или объединенных российско-белорусских сил для их успешного проведения.



При этом ISW продолжает считать маловероятным, что лукашенко направит белорусские вооруженные силы, которые также должны быть переоснащены, для вторжения в Украину.