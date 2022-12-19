Россия готовит новое наступление на Украину - ISW

Российское руководство прилагает усилия, чтобы реабилитироваться после своих военных неудач, а также подготовить новое масштабное наступление на территорию Украины в ближайшие месяцы.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
В частности, аналитики Института полагают, что сегодняшняя встреча президента рф владимира путина с самопровозглашенным президентом беларуси александром лукашенко, вероятно, является частью самой попытки продемонстрировать активность, а также создать информационные условия для нового этапа войны.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
В частности, аналитики Института полагают, что сегодняшняя встреча президента рф владимира путина с самопровозглашенным президентом беларуси александром лукашенко, вероятно, является частью самой попытки продемонстрировать активность, а также создать информационные условия для нового этапа войны.
Как сообщил Наев, украинское правительство считает, что путин обсудит более широкое участие белорусских сил в дальнейшей российской агрессии против Украины, что соответствует прогнозу ISW по поводу встречи.
В то же время, способность российских вооруженных сил, даже усиленных элементами белорусских вооруженных сил, подготовить и провести эффективные крупномасштабные механизированные наступательные операции в течение ближайших нескольких месяцев, как отмечают другие аналитики, остается под вопросом.
В то же время, аналитики предполагают, что путин может отдать приказ о возобновлении крупномасштабных наступательных операций этой зимой, однако отмечают, что важно не переоценивать возможные возможности российских или объединенных российско-белорусских сил для их успешного проведения.
При этом ISW продолжает считать маловероятным, что лукашенко направит белорусские вооруженные силы, которые также должны быть переоснащены, для вторжения в Украину.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии