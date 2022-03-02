Россия готовит информационно-психологическую операцию против украинцев

13:15 02 Март Киев, Украина

Многие уже столкнулись с нарушением связи или перебоями в электричестве. Но самым страшным в ситуации войны становится отсутствие правдивой информации.

Во вторник, 1 марта, российские войска нанесли удар по киевской телевышке. В результате удара погибли пять человек, еще пять ранены. Вещание ряда украинских телеканалов и радиостанций на время было прервано, но уже восстанавливается.

Киевская телебашня высотой 385 метров обеспечивает прием телевизионного сигнала в радиусе 90-110 километров. Кроме телевизионного и радиовещания, на башне расположены антенны радиорелейной связи, с нее обеспечивается служебная связь для полиции, "Киевэнерго" и других ведомств. Базовых станций операторов мобильной связи там нет. В чем смысл стрельбы по телевышке?

Российские оккупанты планируют в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию, заявил министр обороны Алексей Резников. Ее цель — сломить сопротивление украинцев и украинской армии.

“Сначала они планируют устроить перебои связи. После этого будут массированные вбросы фейковых сообщений о том, что украинское военно-политическое руководство якобы согласилось на капитуляцию. На “подтверждение“ этого фейка будут распространяться якобы подписанные “документы“, а также смонтированные фейковые видеоролики”, — пояснил Резников.

Первый шаг в этом плане – как раз удар по телебашне. Причем Минобороны РФ открыто заявило о намерении нанести ракетный удар по Киеву, обнародовав эту информацию через пропагандистский ресурс РИА Новости. Оккупанты заявили, что новые удары будут нанесены “по объектам СБУ и 72-го главного центра психологических спецопераций”: “Призываем жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома”.

При этом РФ постоянно заявляет, что якобы обстреливает только “точечно военную инфраструктуру”. Но какое же к этому отношение имеет телевышка?

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к киевлянам после удара по телебашне. Он напомнил, что ВСУ, полиция, другие правоохранители и тероборона защищают Киев. Он просит выдержки, чтобы враг не смог запугать и деморализовать украинцев.