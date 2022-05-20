россия готова запустить из Черного моря 16 крылатых ракет

16:09 20 мая Киев, Украина

В Черном море у русских военных в наличии 16 крылатых ракет "Калибр" в полной боевой готовности.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

"В готовности к применению в акватории Черного моря находится два корабля с суммарным залпом до 16 КРМБ типа "Калибр", - предупредил Мотузяник.

Также группировка Черноморского флота РФ продолжает изолировать гражданское судоходство и порты Украины.



Вражеские суда осуществляют разведку и огневую поддержку для оккупационных подразделений на суше.