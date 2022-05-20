россия готова запустить из Черного моря 16 крылатых ракет

В Черном море у русских военных в наличии 16 крылатых ракет "Калибр" в полной боевой готовности.
Об этом сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.
Также группировка Черноморского флота РФ продолжает изолировать гражданское судоходство и порты Украины.
Вражеские суда осуществляют разведку и огневую поддержку для оккупационных подразделений на суше.
Вражеские суда осуществляют разведку и огневую поддержку для оккупационных подразделений на суше.
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