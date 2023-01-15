Россия готова к переходу на военное положение и к длительной войне – разведка

06:54 15 января Киев, Украина

Россия готовится к переходу на военное положение и длительным военным действиям. Об этом 14 января сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Проведенные (президентом рф Владимиром) путиным мероприятия по реорганизации экономики и военно-промышленного комплекса россии свидетельствуют о подготовке перевода рф на военное положение", - подчеркнула военная разведка.

Отмечается, что меры направлены на усиление потенциала россии и создание условий для проведения операций, которые были спланированы в самом начале войны, но неудачно реализованы российской армией.

"Попытки страны-оккупанта привлечь все военные ресурсы на продолжение войны в Украине и недавнее назначение начальника генерального штаба ВС рф (Валерия) Герасимова новым командующим оккупационных войск свидетельствуют не только о военных неудачахр, но и о подготовке россии к продолжению широкомасштабной долговременной войны", - подытожили в ГУР.

Ранее в разведке сообщили, что россия пытается создать вооруженные силы численностью два миллиона человек.