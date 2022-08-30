Россия фабрикует доказательства теракта в Еленовке

12:06 04 августа Киев, Украина

Россия работает на фабрикацией доказательств удара по украинским военнопленным в Еленовке.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники в американской разведке.



В разведке США выяснили, что россия пытается подбросить ложные улики, чтобы положить на Украину ответственность за гибель военнопленных в Оленевке 29 июля, сообщил официальный представитель США, знакомый с данными разведки.



Чиновник, который не был уполномочен давать публичные комментарии и поделился информацией на условиях анонимности, сказал, что засекреченные разведданные показывают, что российские официальные лица попытаются подбросить боеприпасы высокомобильных артиллерийских ракетных систем средней дальности или HIMARS, как "доказательства" того, что в атаке использовались системы, предоставленные Украине США.



В американской разведке считают, что россия примет подобные меры, поскольку ожидает, что независимые следователи и журналисты в конечном итоге получат доступ к месту трагедии.



Сразу после взрыва россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.