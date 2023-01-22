13:04 22 января Киев, Украина

Россия ежедневно уменьшает количество ракетоносителей в Черном море. Сейчас на боевом дежурстве находятся 11 кораблей врага, из которых четыре - с 32 Калибрами на борту, а накануне их было пять. Об этом сообщает ВМС Украины.

Также в Азовском море оккупанты продолжают контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве два корабля.

При этом в Средиземном море находится 10 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет Калибр, общий залп которых - 72 ракеты.

Ранее сообщалось, что на боевом дежурстве в Черном море находятся 11 вражеских кораблей.

Напомним, побережье Черного моря охраняют от высадки вражеского десанта.