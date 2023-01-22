Россия ежедневно уменьшает количество ракетоносителей в Черном море. Сейчас на боевом дежурстве находятся 11 кораблей врага, из которых четыре - с 32 Калибрами на борту, а накануне их было пять. Об этом сообщает ВМС Украины.
Также в Азовском море оккупанты продолжают контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве два корабля.
При этом в Средиземном море находится 10 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет Калибр, общий залп которых - 72 ракеты.
Ранее сообщалось, что на боевом дежурстве в Черном море находятся 11 вражеских кораблей.
Напомним, побережье Черного моря охраняют от высадки вражеского десанта.
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