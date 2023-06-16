Россия должна прекратить обстрелы в затопленных районах - Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призывает россию прекратить обстрелы, которые создают угрозу для спасения людей в затопленных районах после подрыва Каховской ГЭС.
В своем сообщении на Twitter Боррель подчеркнул, что эти обстрелы серьезно затрудняют усилия по спасению невинных граждан в Херсонской области после разрушения дамбы.
Он также добавил, что такие действия могут быть рассмотрены как военное преступление, и все ответственные лица будут привлечены к судебной ответственности.
Призыв главы европейской дипломатии направлен на прекращение неприемлемых обстрелов, чтобы обеспечить безопасность и спасение пострадавших граждан.
В своем сообщении на Twitter Боррель подчеркнул, что эти обстрелы серьезно затрудняют усилия по спасению невинных граждан в Херсонской области после разрушения дамбы.
Он также добавил, что такие действия могут быть рассмотрены как военное преступление, и все ответственные лица будут привлечены к судебной ответственности.
Призыв главы европейской дипломатии направлен на прекращение неприемлемых обстрелов, чтобы обеспечить безопасность и спасение пострадавших граждан.
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