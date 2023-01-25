Россия должна ответить за свои подрывные провокации в Стокгольме - Данилюк

11:28 25 января Киев, Украина





Об этом в комментарии Guildhall заявил руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр В. Данилюк. Россия и ее спецслужбы должны ответить за акцию сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме (Швеция) , направленной против национальных интересов Турции, Швеции и Финляндии, а также против блока НАТО в целом.Об этом в комментарии Guildhall заявил руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр В. Данилюк.

"Наглые российские провокации в Стокгольме (сожжение Корана у посольства Турции в Швеции – ред.), направлены как против интересов НАТО в целом, так и против национальных интересов Турции, Швеции и Финляндии. Такие активные мероприятия спецслужб рф – полное пренебрежение чувствами всего мусульманского мира", — заявил руководитель ЦОР.

"Россия ведет активную подрывную деятельность в Швеции, чтобы заблокировать ей путь к соглашению о вступлении НАТО. Лица, организовавшие акцию, безусловно, работают на российские спецслужбы, что даже не было скрыто должным образом. Заявку на проведение акции по сожжению Корана в Стокгольме Расмусом Палуданьм оплатил журналист и ведущий канала правой партии «Шведских демократов» Riks господин Чанг Фрик, который уже несколько лет продвигает нарративы кремля и, вероятно, является российским агентом влияния. Чанг Фрик с 2014 года работал на российское пропагандистское издание Russia Today", — отметил Александр В. Данилюк.

"Разжигание религиозной нетерпимости возвращает нас во времена, когда служба А КГБ (подразделение Первого главного управления КГБ СССР, специализировавшееся на активных мероприятиях — ред.) вандализировала еврейские кладбища в Западной Европе, обрисовывая их свастикой. Такие действия рф не должны остаться без ответа", — подытожил руководитель Центра оборонных реформ.

Ранее, 21 января в Стокгольме прошел митинг датской ультраправой политической партии Жесткая линия (Stram Kurs) против Турции и вступления Швеции в НАТО. Во время митинга у посольства Турции лидер Stram Kurs, гражданин Швеции Расмус Паладан сжег Коран.