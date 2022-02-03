Россия должна объяснить заявление замглавы МИД РФ Андрея Руденко

МИД Украины требует объяснений слов замглавы МИД РФ Андрея Руденко, который заявил, что утверждение Владимира Зеленского о готовности всех сторон к саммиту нормандской четверки не соответствует действительности.
Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.
Как отметили в ведомстве, во время официального визита в Австрию Владимир Зеленский говорил не о конкретной дате проведения следующего саммита лидеров стран стран-участниц "нормандского формата", а о принципиальной готовности его участников встретиться.
Как отметили в ведомстве, во время официального визита в Австрию Владимир Зеленский говорил не о конкретной дате проведения следующего саммита лидеров стран стран-участниц "нормандского формата", а о принципиальной готовности его участников встретиться.
В министерстве отметили, что "недостаточно дипломатический и несколько эмоциональный комментарий" замглавы МИД РФ требует дополнительных разъяснений позиции российской стороны как участникам "нормандского формата", так и международному сообществу.
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