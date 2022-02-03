Россия должна объяснить заявление замглавы МИД РФ Андрея Руденко

15:00 16 Сентябрь Киев, Украина

МИД Украины требует объяснений слов замглавы МИД РФ Андрея Руденко, который заявил, что утверждение Владимира Зеленского о готовности всех сторон к саммиту нормандской четверки не соответствует действительности.





Как отметили в ведомстве, во время официального визита в Австрию Владимир Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.Как отметили в ведомстве, во время официального визита в Австрию Владимир Зеленский говорил не о конкретной дате проведения следующего саммита лидеров стран стран-участниц "нормандского формата", а о принципиальной готовности его участников встретиться.

"Если заявление Андрея Руденко является четким сигналом, что Кремль принципиально не заинтересован в проведении саммита лидеров N4, это ставит под сомнение настроенность Российской Федерации урегулировать конфликт", - подчеркнули в МИД Украины.

В министерстве отметили, что "недостаточно дипломатический и несколько эмоциональный комментарий" замглавы МИД РФ требует дополнительных разъяснений позиции российской стороны как участникам "нормандского формата", так и международному сообществу.





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