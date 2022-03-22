Россия должна немедленно прекратить репрессии против крымских татар - резолюция ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) требует от Российской Федерации прекратить репрессии против крымских татар обеспечить соблюдение их прав и выполнять нормы международного права.

ПАСЕ по равенству и недискриминации приняла наиболее жесткую за все время резолюцию о нарушении прав крымских татар в оккупированном Крыму, документ поддержали 73 делегата, 17 были против и двое воздержались.

Автором доклада по этому вопросу является исландский парламентарий, представитель Пиратской партии Исландии и политической группы социалистов, демократов и зеленых в ПАСЕ Торхильдур Сунна Аэварсдоттир.

«Ассамблея строго осуждает продолжающуюся оккупацию части территории Украины - Автономной республики Крым и города Севастополя - Российской Федерацией и твердо подтверждает непризнание их аннексии», - отмечается в документе.

ПАСЕ требует от РФ выполнить резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, а также другие международно-правовые решения относительно прекращения оккупации и восстановления территориальной целостности Украины.



Ассамблея отмечает, что репрессии российского оккупационного режима против крымских татар включают убийства, исчезновения с применением силы, пытки, бесчеловечное обращение, унижающее достоинство. Это все осуществляется российскими силовиками с применением противоправных и несправедливых юридических процедур.



На этом фоне в Крыму преследуется работа журналистов, ограничивается свобода слова и собраний, оказывается давление на правозащитников, которые поддерживают и отстаивают интересы крымскотатарского народа.



Это все, отмечается в резолюции, создает в Крыму атмосферу страха и вражды.



Ассамблея выразила глубокое разочарование тем фактом, что эти нарушения являются результатом применения в Крыму российского законодательства в отношении борьбы с терроризмом и экстремизмом, что также является нарушением международного права.



Особенно такие нарушения международного права со стороны российского правящего режима расходятся с применением международных механизмов и инструментов по защите прав человека, включая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).



ПАСЕ призвала Россию немедленно освободить всех лиц, задержанных и заключенных с нарушениями и злоупотреблением российским законодательством на территории полуострова, что противоречит международному праву.



В резолюции делегаты ПАСЕ также призвали РФ обеспечить полный и беспрепятственный доступ в Крым представителей международных и региональных правозащитных организаций с целью мониторинга ситуации по соблюдению прав человека на полуострове как территории Украины, которая является временно оккупированной.



Кроме этого, Ассамблея призвала российские власти прекратить принудительный призыв в вооруженные силы РФ жителей Крыма, включая крымских татар.