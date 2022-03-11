Россия должна немедленно прекратить агрессию против Украины - Сенат Чехии

14:50 11 Июнь Киев, Украина

Сенат (верхняя палата) парламента Чехии требует от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия на Донбассе и нарушения прав человека в Крыму.





Против постановления не проголосовал ни один сенатор.



Как отмечается, в принятом документе: Об этом говорится в постановлении «Об актуальной ситуации на территории суверенного государства Украина, оккупированного войсками Российской Федерации», которое было принято верхней палатой Чехии, сообщает сайт Посольства Украины в Чешской Республике.Против постановления не проголосовал ни один сенатор.Как отмечается, в принятом документе:

Сенат призвал к безотлагательному освобождению всех украинских граждан, которые незаконно удерживаются и заключены на территории Крымского полуострова и в России;

Выступил с требованием к России немедленно прекратить боевые действия и нарушение прав человека в Крыму и на оккупированных территориях восточной Украины;

Констатировал, что российские должностные лица, чья деятельность либо бездеятельность сделали возможным или обусловили военные преступления против Украины, предстанут перед международным уголовным судом;

Поддержал независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах;

Поддержал политику ЕС относительно непризнания незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также применения ограничительных мер ЕС в ответ на эти действия России.

Принятие постановления инициировал председатель Комитета по вопросам внешней политики, обороны и безопасности Павел Фишер, который отметил в своем выступлении перед чешскими депутатами: «Это постановление - это проявление солидарности, напоминание о значении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах».



Посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис поблагодарил Павла Фишера, а также председателя Сената Милоша Вистрчила и всех чешских сенаторов за поддержку и принятие этого важного документа, который стал конкретным проявлением солидарности чешского народа с Украиной в это непростое для нее время.