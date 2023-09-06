Россия до конца года хочет изготовить более тысячи "шахедов" - ГУР

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что россия до конца 2023 года планирует изготовить 1300 дронов-камикадзе Shahed.
По его словам, рф начала работать над тем, чтобы наладить производство беспилотных летательных аппаратов на своей территории.
По его словам, рф начала работать над тем, чтобы наладить производство беспилотных летательных аппаратов на своей территории.
Генерал-майор указал, что разведка работает над тем, чтобы понять, где именно производятся БПЛА (ведь в производстве дронов и деталей к ним участвует не одно предприятие) и какова фактическая мощность производства.
Кроме этого, как добавил Скибицкий, эти планы будут зависеть от "успешного кинетического воздействия на объекты, участвующие в производстве этих дронов".
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