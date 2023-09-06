Россия до конца года хочет изготовить более тысячи "шахедов" - ГУР

16:31 29 августа Киев, Украина

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что россия до конца 2023 года планирует изготовить 1300 дронов-камикадзе Shahed.



По его словам, рф начала работать над тем, чтобы наладить производство беспилотных летательных аппаратов на своей территории.

"Противник запланировал во втором полугодии этого года изготовить 1300 единиц так называемых "Герань-2", то есть "шахедов". россияне могут применять комплектующие как иностранного, так и собственного производства. Вместе с тем, на самом деле они не способны производить такое количество", — отметил Скибицкий.

Генерал-майор указал, что разведка работает над тем, чтобы понять, где именно производятся БПЛА (ведь в производстве дронов и деталей к ним участвует не одно предприятие) и какова фактическая мощность производства.

"Успешность их планов будет зависеть от того, насколько мощно мы будем работать в тандеме с партнерами по санкциям. Мы делимся информацией, чтобы определить и закрыть пути поставок компонентов, оборудования, станков, программного обеспечения на территорию рф, которые используются именно для производства БПЛА" , – объяснил представитель ГУР

Кроме этого, как добавил Скибицкий, эти планы будут зависеть от "успешного кинетического воздействия на объекты, участвующие в производстве этих дронов".