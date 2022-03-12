Россия действует исподтишка против США

В своем интервью СМИ Дмитрий Кулеба рассказал о своем отношении к России и высказал мнение о том, что Соединенные Штаты также стали жертвой агрессии Российской Федерации. По мнению чиновника Россия недостаточно сильна, чтобы начать открытый конфликт с США, однако все же проявляет агрессию.

Глава МИД отметил, что Соединенные Штаты очень хорошо почувствовали на себе уровень угрозы, который может составлять Россия:

когда Россия вмешивалась в выборы американские;

когда Россия использовала инструменты информационной войны для создания конфликтов внутри американского общества по той или иной теме.

«Достаточно вспомнить известное движение "Черные жизни имеют значение", когда Россия знала, что происходит и через свои каналы влияния разжигала еще сильнее ту вражду, которая возникла в США», - сказал дипломат.

Дмитрий Кулеба объяснил, что американцы прекрасно знают, в каких странах Россия ведет себя агрессивно, по его словам, "это не только в Украине, это и в Сирии, и в Ливии, и во многих других местах".

Министр добавил, что безусловно для США Россия - это страна, которая представляет угрозу своим поведением. Однако, она недостаточно сильна для того, чтобы бросить вызов Соединенным Штатам, как бросил Китай.

«Не надо глобализовать Россию, но и не нужно терять бдительность, забывая о той угрозе, которую она может составлять» - подытожил глава МИД.

Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что США готовы дать ответ на "безрассудные и агрессивные" действия России. По его словам, последствия могут быть непосредственно перед встречей Джо Байдена и Путина. Речь идет о хакерской атаке на компанию JBS. Североамериканские и австралийский филиала JBS SA 1 июня стали жертвами хакерских атак. Из-за инцидента компании в Австралии пришлось полностью остановить работу. Федеральное бюро расследований заявило, что за атакой стояли российские киберпреступных группа Revil (Sodinokobi).

Джо Байден, отвечая на вопрос репортера, будет ли он принимать меры против Владимира Путина, заявил, что "внимательно изучает этот вопрос".