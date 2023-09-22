Россия будет наращивать производство ударных БПЛА
17:44 22 сентября Киев, Украина
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат
предупредил, что россия будет наращивать производство других ударных беспилотников, кроме "шахедов".
Об этом полковник сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".
"Мы видим, что, кроме "шахедов", появляются и другие дроны ударного типа, которые рф изготовила, которые имеет. Это не только "Ланцеты", это БПЛА типа "Куб", тоже ударный, которые недавно были уничтожены на востоке в Днепропетровской области. Поэтому враг будет беспилотников наращивать, но и производство ракет тоже, к сожалению, продолжается. Возможно, не в таком количестве, как оккупантам хотелось бы, но оно все же у них есть", — сказал Игнат.
Комментируя вопрос увеличения российских атак зимой на объекты энергетической инфраструктуры, представитель Воздушных сил отметил, что "они всегда являются потенциальной целью" для оккупантов.
"Единственное, что россияне могут, так в зимне-осенний период усилить удары по этим объектам", - добавил полковник.
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