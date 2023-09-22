Россия будет наращивать производство ударных БПЛА

Об этом полковник сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

"Мы видим, что, кроме "шахедов", появляются и другие дроны ударного типа, которые рф изготовила, которые имеет. Это не только "Ланцеты", это БПЛА типа "Куб", тоже ударный, которые недавно были уничтожены на востоке в Днепропетровской области. Поэтому враг будет беспилотников наращивать, но и производство ракет тоже, к сожалению, продолжается. Возможно, не в таком количестве, как оккупантам хотелось бы, но оно все же у них есть", — сказал Игнат.