Россия бросила в Украину новые войска - британская разведка

Россия направила в Украину свои новые вооруженные силы, исходя из данных, опубликованных Министерством обороны Великобритании на основе разведывательных сведений.
Эта информация указывает на то, что россия, вероятно, впервые задействовала части своей 25-й общевойсковой армии в середине сентября. Переброска этой армии подразделений в Украину началась с конца августа.
Согласно отчету, две маневренные компоненты армии - 67-я мотострелковая дивизия и 164-я отдельная мотострелковая бригада - участвуют в боевых действиях на участке фронта, находящемся к западу от Северодонецка и Кременной, вдоль границы между Донецкой и Луганской областями.
Согласно данным британской разведки, россия редко держала не задействованные войска в запасе с момента начала вторжения, и эти силы могли потенциально составить основу для крупного наступательного удара.
Министерство обороны Великобритании добавило, что учитывая развертывание 25-й армии частями для укрепления растянутой линии, вероятность новой крупной российской наступательной операции в ближайшие недели мала.
Эта информация указывает на то, что россия, вероятно, впервые задействовала части своей 25-й общевойсковой армии в середине сентября. Переброска этой армии подразделений в Украину началась с конца августа.
Согласно отчету, две маневренные компоненты армии - 67-я мотострелковая дивизия и 164-я отдельная мотострелковая бригада - участвуют в боевых действиях на участке фронта, находящемся к западу от Северодонецка и Кременной, вдоль границы между Донецкой и Луганской областями.
Согласно данным британской разведки, россия редко держала не задействованные войска в запасе с момента начала вторжения, и эти силы могли потенциально составить основу для крупного наступательного удара.
Министерство обороны Великобритании добавило, что учитывая развертывание 25-й армии частями для укрепления растянутой линии, вероятность новой крупной российской наступательной операции в ближайшие недели мала.
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