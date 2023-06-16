Россия без ведома Украины передала Венгрии украинских военнопленных - МИД

16:31 09 июня Киев, Украина

Украинское правительство не было проинформировано о переговорах между венгерской и российской сторонами о передаче россией Венгрии украинских военнопленных.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Из публичных заявлений вице-премьер-министра Венгрии мы узнали, что россия передала Будапешту одиннадцать украинцев венгерского происхождения", — говорится в сообщении.

В МИД Украины сегодня был приглашен временный поверенный Венгрии для предметного разговора, сообщил Николенко.



Украинская сторона передала обращение предоставить подробную информацию об украинских гражданах и безотлагательно обеспечить к ним доступ для украинского консула, чтобы ознакомиться с их состоянием здоровья и предоставить им консульскую помощь. Во время встречи особо отметили необходимость координации взаимодействия по таким чувствительным вопросам, как освобождение военнопленных.



Прежде сначала в СМИ, а впоследствии и на уровне публичных заявлений венгерских чиновников появилась информация о передаче Россией Венгрии украинских военнопленных.