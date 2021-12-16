Россия без рассмотрения вернула ноту протеста Украине

РФ не стала рассматривать ноту протеста Украины, в отношении проведенного "морского парада" на оккупированной территории Крыма.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины ранее отреагировало на проведение так называемого "военно-морского парада" подразделений Черноморского флота Российской Федерации во временно оккупированном Севастополе 26 июля 2020 года и осудило милитаризацию оккупированного Крыма. МИД передал российской стороне соответствующую ноту протеста.
Как сообщалось ранее в, Украина обратилась в ООН из-за российского "военно-морского парада" в оккупированном Крыму.
Как сообщалось ранее в, Украина обратилась в ООН из-за российского "военно-морского парада" в оккупированном Крыму.
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