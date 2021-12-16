Россия без рассмотрения вернула ноту протеста Украине

"Мы видели это заявление МИДа Украины. Упомянутая нота официально поступила в наш адрес, мы в соответствии со сложившейся практикой - вернули ее украинской стороне без рассмотрения в связи с тем, что Российская Федерация, являясь суверенным государством, вправе организовывать на своей территории парады, празднования и иные мероприятия по своему усмотрению, без согласования с иностранными государствами", - заявили в дипведомстве.