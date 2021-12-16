Россия без рассмотрения вернула ноту протеста Украине

21:25 29 Июль Киев, Украина

РФ не стала рассматривать ноту протеста Украины, в отношении проведенного "морского парада" на оккупированной территории Крыма.
"Мы видели это заявление МИДа Украины. Упомянутая нота официально поступила в наш адрес, мы в соответствии со сложившейся практикой - вернули ее украинской стороне без рассмотрения в связи с тем, что Российская Федерация, являясь суверенным государством, вправе организовывать на своей территории парады, празднования и иные мероприятия по своему усмотрению, без согласования с иностранными государствами", - заявили в дипведомстве.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины ранее отреагировало на проведение так называемого "военно-морского парада" подразделений Черноморского флота Российской Федерации во временно оккупированном Севастополе 26 июля 2020 года и осудило милитаризацию оккупированного Крыма. МИД передал российской стороне соответствующую ноту протеста.

Как сообщалось ранее в, Украина обратилась в ООН из-за российского "военно-морского парада" в оккупированном Крыму.