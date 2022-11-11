Россия атакует гражданскую инфраструктуру, чтобы сломить дух украинцев — британская разведка

Россия бьет по гражданской инфраструктуре Украины, чтобы сломить моральный дух населения. Удары по объектам электроэнергетики будут иметь последствия для связанных систем водоснабжения и отопления.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
В ведомстве отметили, что с 10 октября россия атаковала Украину серией ударов по электроэнергетической инфраструктуре. Последние интенсивные удары были нанесены 31 октября, тогда впервые были атакованы объекты гидроэлектростанций.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
В ведомстве отметили, что с 10 октября россия атаковала Украину серией ударов по электроэнергетической инфраструктуре. Последние интенсивные удары были нанесены 31 октября, тогда впервые были атакованы объекты гидроэлектростанций.
Отмечается, что длительное ослабление сетей в результате российских ударов почти точно повлечет последствия для связанных систем водоснабжения и отопления и будет самым ощутимым для гражданского населения зимой, ведь потребность будет расти.
В британской разведке подчеркнули, что приоритет ударов по критической национальной инфраструктуре над военными целями решительно свидетельствует о намерении россии ударить по нравственному духу гражданского населения.
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