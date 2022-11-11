Россия атакует гражданскую инфраструктуру, чтобы сломить дух украинцев — британская разведка

10:55 11 ноября Киев, Украина

Россия бьет по гражданской инфраструктуре Украины, чтобы сломить моральный дух населения. Удары по объектам электроэнергетики будут иметь последствия для связанных систем водоснабжения и отопления.



Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.



В ведомстве отметили, что с 10 октября россия атаковала Украину серией ударов по электроэнергетической инфраструктуре. Последние интенсивные удары были нанесены 31 октября, тогда впервые были атакованы объекты гидроэлектростанций.

"Удары привели к значительным повреждениям электростанций. Плановые и аварийные отключения электроэнергии стали привычным явлением в некоторых частях Украины, особенно это касается Киева. Возобновляемость разная, и последствия ударов вряд ли будут ощущаться одинаково", — говорится в отчете.

Отмечается, что длительное ослабление сетей в результате российских ударов почти точно повлечет последствия для связанных систем водоснабжения и отопления и будет самым ощутимым для гражданского населения зимой, ведь потребность будет расти.

"российские удары по объектам производства и передачи электроэнергии оказывают непропорциональное влияние на гражданское население в Украине, неизбирательно влияя на здравоохранение и отопление", - говорится в сообщении.

В британской разведке подчеркнули, что приоритет ударов по критической национальной инфраструктуре над военными целями решительно свидетельствует о намерении россии ударить по нравственному духу гражданского населения.