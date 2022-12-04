Россия активизирует кибератаки против Украины - Microsoft

11:39 04 декабря Киев, Украина

Россия намерена активизировать кибератаки против Украины. При этом, они будут направлены на критически важную инфраструктуру, подрыв доверия к власти, препятствие военной и гуманитарной поддержке. Об этом в субботу, 3 декабря, говорится в блоге генерального менеджера центра анализа цифровых угроз Microsoft Клинта Уоттса.

По его мнению, свои усилия россияне намерены направить на то, чтобы расшатать поддержку Украины на Западе, а именно внести разлад между участниками коалиции, которая выступает на стороне Киева.

"К примеру, они разгоняют тему о повышении цен на энергоносители среди стран Европы. И хотя сейчас эти усилия имели ограниченный эффект, это может говорить о расширении такой тактики со стороны рф", - считает Уоттс.

Кроме того, хакерские группировки могут атаковать украинскую критическую инфраструктуру, как это делали еще с 2014 года.

"После аннексии Крыма россией в 2014 году IRIDIUM (хакерская группировка - ред.) начала серию зимних операций против украинских поставщиков электроэнергии, отключив электроэнергию для сотен тысяч граждан в 2015 и 2016 годах", - напомнил он.

Известно, что с начала полномасштабного военного вторжения россии в Украину на объекты энергетической инфраструктуры было совершено более 1200000 кибератак.

Напомним, хакерские атаки на украинские и польские транспортные и логистические компании в прошлом месяце с большой вероятностью организовала российская разведка.

Депутат Госдумы рф Дмитрий Гусев предложил присваивать российским хакерам воинские звания.