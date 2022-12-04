Россия активизирует кибератаки против Украины - Microsoft

Россия намерена активизировать кибератаки против Украины. При этом, они будут направлены на критически важную инфраструктуру, подрыв доверия к власти, препятствие военной и гуманитарной поддержке. Об этом в субботу, 3 декабря, говорится в блоге генерального менеджера центра анализа цифровых угроз Microsoft Клинта Уоттса.
По его мнению, свои усилия россияне намерены направить на то, чтобы расшатать поддержку Украины на Западе, а именно внести разлад между участниками коалиции, которая выступает на стороне Киева.
Кроме того, хакерские группировки могут атаковать украинскую критическую инфраструктуру, как это делали еще с 2014 года.
Известно, что с начала полномасштабного военного вторжения россии в Украину на объекты энергетической инфраструктуры было совершено более 1200000 кибератак.
Напомним, хакерские атаки на украинские и польские транспортные и логистические компании в прошлом месяце с большой вероятностью организовала российская разведка.
Депутат Госдумы рф Дмитрий Гусев предложил присваивать российским хакерам воинские звания.
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