Россия активирует своих троллей и ботов накануне выборов в США - СМИ

Исследователи обнаружили ряд российских информационных операций, направленных на влияние на американские выборы и, возможно, подрыв поддержки Украины.
Об этом говорится в статье The New York Times.
Об этом говорится в статье The New York Times.
Для информационного давления россия использует фейковые учетные записи, выдающие себя за разозленных американцев, критикующих президента США Джо Байдена и транслирующих резко консервативные политические взгляды. В частности, "пользователи" жалуется на использование средств налогоплательщиков для поддержки Украины в войне против рф.
Исследователи считают, что цель этой информационной кампании — подорвать доверие к американской избирательной системе, а также подорвать и военную помощь Украине, которую оказывает администрация Байдена.
Выборы в Палату представителей США пройдут 8 ноября 2022 года, в середине срока полномочий президента Джо Байдена. Будут проведены выборы представителей всех 435 округов конгресса в каждом из 50 штатов США.
Ранее президент Джо Байден выразил обеспокоенность перспективами будущей помощи США Украине, если республиканцы получат контроль над одной или обеими палатами Конгресса США на выборах 8 ноября.
В то же время член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Джим Гаймс заверил, что в Конгрессе США будет сохраняться двухпартийная поддержка Украины даже после выборов, которые вскоре состоятся в стране, и вопреки заявлениям СМИ о якобы планах республиканцев снизить оказание помощи.
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