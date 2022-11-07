Россия активирует своих троллей и ботов накануне выборов в США - СМИ

08:01 07 ноября Киев, Украина

Исследователи обнаружили ряд российских информационных операций, направленных на влияние на американские выборы и, возможно, подрыв поддержки Украины.



Об этом говорится в статье The New York Times.

Для информационного давления россия использует фейковые учетные записи, выдающие себя за разозленных американцев, критикующих президента США Джо Байдена и транслирующих резко консервативные политические взгляды. В частности, "пользователи" жалуется на использование средств налогоплательщиков для поддержки Украины в войне против рф.

"Согласно данным группы по кибербезопасности Recorded Future, ряд используемых учетных записей ранее были связаны с тем же секретным российским агентством, которое вмешивалось в президентские выборы 2016 года, а также в 2020 году - Агентством интернет-исследований в Санкт-Петербурге", - сказано в материале NYT.

Исследователи считают, что цель этой информационной кампании — подорвать доверие к американской избирательной системе, а также подорвать и военную помощь Украине, которую оказывает администрация Байдена.

"Понятно, что они пытаются заставить их прекратить помощь Украине", - отметил бывший военнослужащий армии и сотрудник отдела информационных операций Пентагона Алекс Плицас, работающий сейчас в Providence Consulting Group, компании бизнес-технологий.

Выборы в Палату представителей США пройдут 8 ноября 2022 года, в середине срока полномочий президента Джо Байдена. Будут проведены выборы представителей всех 435 округов конгресса в каждом из 50 штатов США.



Ранее президент Джо Байден выразил обеспокоенность перспективами будущей помощи США Украине, если республиканцы получат контроль над одной или обеими палатами Конгресса США на выборах 8 ноября.



В то же время член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Джим Гаймс заверил, что в Конгрессе США будет сохраняться двухпартийная поддержка Украины даже после выборов, которые вскоре состоятся в стране, и вопреки заявлениям СМИ о якобы планах республиканцев снизить оказание помощи.