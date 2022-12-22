18:24 22 декабря Киев, Украина

Сборную россии по хоккею с мячом отстранили от участия в чемпионате мира, который в 2023 году пройдет в Швеции. Об этом сообщает Международная федерация по этому виду спорта.

"Россия и беларусь не будут участвовать в чемпионатах 2023 года из-за сохраняющейся геополитической ситуации", - говорится в сообщении.

Отметим, что наказание оказалось двойным. Ведь изначально соревнования должны были состояться именно в россии. Однако в связи с полномасштабным вторжением кремлевских войск в Украину турнир перенесли в Швецию.



Напомним, что российских спортсменов отстранили из многих видов спорта из-за агрессии россии в Украине. В частности, сборная рф по футболу была отстранена от участия в квалификации к чемпионату мира, который прошел в Катаре. Не увидят россияне свою команду и на футбольном Евро-2024. УЕФА отстранила сборную от участия в турнире.