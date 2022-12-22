Сборную россии по хоккею с мячом отстранили от участия в чемпионате мира, который в 2023 году пройдет в Швеции. Об этом сообщает Международная федерация по этому виду спорта.
Отметим, что наказание оказалось двойным. Ведь изначально соревнования должны были состояться именно в россии. Однако в связи с полномасштабным вторжением кремлевских войск в Украину турнир перенесли в Швецию.
Напомним, что российских спортсменов отстранили из многих видов спорта из-за агрессии россии в Украине. В частности, сборная рф по футболу была отстранена от участия в квалификации к чемпионату мира, который прошел в Катаре. Не увидят россияне свою команду и на футбольном Евро-2024. УЕФА отстранила сборную от участия в турнире.
Напомним, что российских спортсменов отстранили из многих видов спорта из-за агрессии россии в Украине. В частности, сборная рф по футболу была отстранена от участия в квалификации к чемпионату мира, который прошел в Катаре. Не увидят россияне свою команду и на футбольном Евро-2024. УЕФА отстранила сборную от участия в турнире.
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