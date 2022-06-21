Российскому послу в Британии запретили посещать парламент

07:59 21 июня Киев, Украина

Российскому послу в Великобритании Андрею Келину и его коллегам из россии власти Британии запретили посещать парламент.

Об этом в понедельник, 20 июня, пишет британское издание Guardian, ссылаясь на заявление палаты лордов и палаты общин.



Уточняется, что российские дипломаты с этого момента могут заходить в здание, только получив особое распоряжение.

"Как официально аккредитованный представитель российского правительства посол не будет приветствоваться в парламентской резиденции до особого распоряжения", - приводит издание выдержку из послания британским парламентариям.

Сообщение сопровождалось запиской Министерства иностранных дел для 265 депутатов и 154 коллег, которым москва недавно запретила въезд в россию. Им рекомендовали воздержаться от поездок в районы, находящиеся под "контролем или влиянием" россии, включая беларусь, Приднестровье, оккупированный Крым, территории вдоль армяно-азербайджанской границы и оккупированный Донбасс.



По информации издания, данный запрет действовал неофициально после начала полномасштабного вторжения россии в Украину, но теперь его существование впервые подтвердили письменно.



Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Лондону важно и дальше поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.