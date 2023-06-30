Российской ФСБ поручили ликвидировать пригожина - Буданов

Российская ФСБ получила поручение ликвидировать руководителя ЧВК "Вагнер" евгения пригожина, после того, как он предпринял попытку устроить мятеж в россии.
Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью для The War Zone, обнародованном накануне.
Он подчеркнул, что так или иначе, все потенциальные покушения на пригожина не будут скорыми.
Напомним, 24 июня евгений пригожин устроил в россии бунт. Колонны "вагнеровцев" двигались на москву и сбивали самолеты и вертолеты армии рф. Но после переговоров с формальным лидером беларуси пригожин вернул подразделения в полевые лагеря.
Позже главарь "вагнеровцев" заявил, что его наемники шли в москву не для того, чтобы свергать власти рф, а для демонстрации своего протеста.
В свою очередь президент рф владимир путин выступил с телеобращением, в котором сказал, что подавляющее большинство боевиков ЧВК Вагнер – "патриоты родины", их использовали "втемную". Также он признал, что россия финансирует деятельность "вагнеровцев".
Позже главарь "вагнеровцев" заявил, что его наемники шли в москву не для того, чтобы свергать власти рф, а для демонстрации своего протеста.
В свою очередь президент рф владимир путин выступил с телеобращением, в котором сказал, что подавляющее большинство боевиков ЧВК Вагнер – "патриоты родины", их использовали "втемную". Также он признал, что россия финансирует деятельность "вагнеровцев".
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