Российское вторжение: сводка, 27 февраля

11:28 27 Февраль Киев, Украина

В последние дни подразделения ГСЧС Украины постоянно привлекаются к ликвидации последствий вражеских обстрелов. Противник бьет из всего имеющегося вооружения по жилым домам, детским садам, больницам, другим объектам инфраструктуры. . К сожалению, гибнет гражданское население.

Так в Харькове снаряд попал в 9-этажку, погибла женщина.

В Сумах в результате обстрела погиб мужчина, ранена женщина.

В Киевской области в пгт Бородянка Бучанского района в результате попадания снаряда в жилой дом погибли 3 человека.

2 человека погибли и 6 пострадали в Киеве во время обстрела «высотки» и ангара. За минувшие сутки в Киеве погибли – 6 гражданских.