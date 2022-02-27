Российское вторжение: сводка, 27 февраля

В последние дни подразделения ГСЧС Украины постоянно привлекаются к ликвидации последствий вражеских обстрелов. Противник бьет из всего имеющегося вооружения по жилым домам, детским садам, больницам, другим объектам инфраструктуры. . К сожалению, гибнет гражданское население.
Так в Харькове снаряд попал в 9-этажку, погибла женщина.
В Сумах в результате обстрела погиб мужчина, ранена женщина.
В Киевской области в пгт Бородянка Бучанского района в результате попадания снаряда в жилой дом погибли 3 человека.
2 человека погибли и 6 пострадали в Киеве во время обстрела «высотки» и ангара. За минувшие сутки в Киеве погибли – 6 гражданских.
Этот трагический список, к сожалению, пополняется. Поэтому мы обращаемся ко всем с просьбой не подвергать себя опасности. Находиться по возможности в укрытиях. Соблюдать предупредительные сигналы и рекомендации местных органов власти.
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