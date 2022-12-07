Российское руководство считает реальной угрозу нападения Украины на территорию рф - британская разведка

09:43 07 декабря Киев, Украина





Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.



Как отмечают в ведомстве, недавно россия начала расширять оборонные позиции вдоль своей международной границы с Украиной и внутри



О копании траншей в Белгородской области сообщалось по меньшей мере с апреля 2022 года, но новые конструкции, вероятно, являются более сложными системами, предназначенными для противодействия механизированному нападению, отмечают в министерстве. Российское военно-политическое руководство может считать реальной угрозу вторжения украинских войск на международно признанную территорию россии, о чем свидетельствует возведение укреплений в приграничной зоне.Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.Как отмечают в ведомстве, недавно россия начала расширять оборонные позиции вдоль своей международной границы с Украиной и внутри Белгородской области. При этом 6 декабря 2022 года губернатор Белгородской области объявил о создании местных "отрядов самообороны".О копании траншей в Белгородской области сообщалось по меньшей мере с апреля 2022 года, но новые конструкции, вероятно, являются более сложными системами, предназначенными для противодействия механизированному нападению, отмечают в министерстве.

"Существует реальная вероятность того, что российские власти способствуют оборонной подготовке на международно признанной территории россии, чтобы разжечь патриотические чувства. Однако это, пожалуй, иллюстрирует подлинное (но ошибочное) убеждение некоторых российских руководителей в том, что существует реальная угроза вторжения украинских сил", – говорится в сообщении.

В министерстве напоминают, что дефицит стратегической оценки является одной из критических слабостей центральной российской правительственной архитектуры, подчеркивающей и первоначальное решение россии вторгнуться в Украину.