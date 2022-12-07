Российское руководство считает реальной угрозу нападения Украины на территорию рф - британская разведка

Российское военно-политическое руководство может считать реальной угрозу вторжения украинских войск на международно признанную территорию россии, о чем свидетельствует возведение укреплений в приграничной зоне.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
Как отмечают в ведомстве, недавно россия начала расширять оборонные позиции вдоль своей международной границы с Украиной и внутри Белгородской области. При этом 6 декабря 2022 года губернатор Белгородской области объявил о создании местных "отрядов самообороны".
О копании траншей в Белгородской области сообщалось по меньшей мере с апреля 2022 года, но новые конструкции, вероятно, являются более сложными системами, предназначенными для противодействия механизированному нападению, отмечают в министерстве.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
Как отмечают в ведомстве, недавно россия начала расширять оборонные позиции вдоль своей международной границы с Украиной и внутри Белгородской области. При этом 6 декабря 2022 года губернатор Белгородской области объявил о создании местных "отрядов самообороны".
О копании траншей в Белгородской области сообщалось по меньшей мере с апреля 2022 года, но новые конструкции, вероятно, являются более сложными системами, предназначенными для противодействия механизированному нападению, отмечают в министерстве.
В министерстве напоминают, что дефицит стратегической оценки является одной из критических слабостей центральной российской правительственной архитектуры, подчеркивающей и первоначальное решение россии вторгнуться в Украину.
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