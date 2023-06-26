Российское оружие «массового поражения»

22:40 26 июня Киев, Украина

Современная война это не только боевые действия. Недавний рейд пригожина по российским городам с боевиками, которые еще недавно сидели в тюрьмах, возглавляемые никем иным, как бандитом-рецидивистом, показывает, насколько мнение населения может измениться в радикально противоположную сторону при грамотно выстроенной медийной кампании, что недавний головорез, вдруг стает “народным героем”. Поэтому, кремль ни на секунду не прекращает попыток завладеть, как можно большим числом умов по всему миру с помощью своей пропаганды.



Нанесение ядерного удара является одной из главных тем вторжения с весны 2022 года. На самом деле, применения ядерного оружия агрессором стало хоть и более вероятным, с учетом ведения агрессивной войны, однако, согласно аналитике экспертов, по-прежнему не превышает нескольких десятков сотых процента. С другой стороны, «оружием массового поражения» без преувеличения можно считать российскую пропаганду. Ее распространение ведется абсолютно законными способами, достигает целевой аудитории по всему миру, которая исчисляется десятками, а то и сотнями миллионов людей.

К сожалению, простому обывателю часто очень трудно отличить направленную дезинформацию, фейки, вбросы от правды. Исключением можно считать явную оголтелую пропаганду по российским телеканалам и прочим источникам информации. И в этом также заключается главная ошибка людей. Видя отрывки пропагандистским выступлений в соцсетях, человек начинает думать “российскую пропаганду отличить просто – вот соловьев, кисилев, симоньян, красовский – они пропагандисты, им и им подобным верить нельзя”. Таким образом, информационное пространство воспринимается в “черно-белых” тонах. Вот только пропаганда в россми имеет свою целевую аудиторию и это россияне и, соответственно, в других странах она должна восприниматься именно так, как воспринимается на самом деле – фарс, фрик-шоу, обман.

Для других стран, агрессор, используя специалистов из спецслужб, создает отличительные от привычной пропагандистской среды ресурсы, с информативной нагрузкой направленной на разные целевые аудитории. Это могут быть противники действующей власти, недовольные своим социальным и материальным положением граждане, лояльный кремлю слой населения, “левые” или “правы” силы. Для демократических стран, с устойчивой политико-социальной ситуацией, разрабатываются отдельные масштабные проекты, касающиеся глобальных проблем, вроде экологии, защиты окружающей среды, возобновляемых источников энергии, где постепенно повестки дня сводятся к сотрудничеству с россией.

Естественно, ведя войну против нас, главным информационным полем битвы Кремля на данный момент остается Украины. Поэтому, спецслужбы агрессора, в первую очередь ФСБ рф, где пропагандой занимается Вторая служба или «Двойка», разрабатывают и внедряют в информационное пространство нашей страны отдельные ресурсы, направленные на подрыв доверяя украинцев к действующей власти, недоверие собственным СМИ, вбросы дезинформации и создание мнения, что “не все так однозначно” по отношению к тому или иному событию (в основном к военным преступлениям рф).

В основном, сотрудники российских спецслужб вербуют для своих целей украинцев, которые лояльны, либо нейтральны кремлю, предлагая за работу денежное вознаграждение. По логике агрессора, вербовка местного населения позволяет максимально локализовать пророссийский контент под целевую аудиторию. Так, например, сотрудниками СБУ еще 7 июня 2022 года был задержан киевлянин, которого курировали ФСБ. Он успел создать 20 ресурсов СМИ, где распространялась информация дискредитирующая ВСУ, а также российские нарративы. Согласно данным СБУ, ежемесячно порталы преступника посещало 2,2 млн уникальных пользователей.

Тем не менее, в Украине продолжают создаваться десятки пророссийских ресурсов, которые, между тем, не могут похвастаться долгой “жизнью”. Одним из таких ресурсов был сайт http://wartearts.org/. На момент написания статьи он был сломан и более не работает. Сайт велся на украинском языке. С помощью него, якобы, можно было найти погибших или пропавших без вести родственников, предварительно введя данные человека, а также свои собственные. На самом деле, с помощью этого ресурса ФСБ собирало данные об украинцах, а точнее получало доступ до публичных аккаунтов, чтобы в дальнейшем распространять с помощью них ложную информацию о войне в Украине. Этот ресурс был сделан по аналогии украинского ресурса «Ищи своих», который существует для обнаружения пропавших без вести, пленных или идентификации погибших россиян, в связи с тем, что Министерство обороны рф часто скрывает эту информацию от родственников своих солдат.

Еще одним ресурсом, созданным спецслужбами рф был foreigncombatants.ru. Имя домена российское, однако, часто простой обыватель не обращает на это внимание. Там распространялась информация об иностранных добровольцах, прибывших в Украину для помощи ВСУ. Его задачей была кампания дезинформации, в том числе для граждан стран-членов НАТО. Агрессор пытался рассказать, о “причинах глубинного конфликта, который не может понять иностранец, и едет в Украину, не зная всей правды”. На момент написания статьи, ресурс также заблокирован.

Конечно, главной целевой аудиторией таких ресурсов, в большей степени, были украинцы поддерживающие россию (к сожалению, такие до сих пор есть). Однако у таких людей есть родственники, друзья, коллеги по работе которые, в силу своей недостаточной информационной подкованности, склонны воспринимать точку зрения, в том числе, лояльных Кремлю знакомых. Также, существует большая прослойка населения, из, так называемого, “лагеря сомневающихся”. Такие люди всецело поддерживают Украину и знают, кто является агрессором в войне, однако склонны полагать, что “всей правды им не говорят” и, возможно, в войне “заинтересованы страны Запада”. Украинцы из этой категории также являются целевой аудитории для информационных ресурсов противника.

В целях предотвращения бессознательного дезинформированния и попадания под “оружие массового поражения” России, следует доверять лишь официальным источникам информации.

Существует также множество независимых СМИ, которые информируют свою аудиторию максимально объективной информацией. Тем не менее, там также можно встретить статьи, где приводится мнение российской стороны, которую, под определенным спектром восприятия можно трактовать по-разному.