Российское командование вывезло из беларуси еще 20 ракет для ЗРК С-300/400

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что агрессор приказал вывезти из беларуси еще 20 ракет для ЗРК С-300/400.
Об этом сообщила группа "Беларускі Гаюн" в Telegram.
Группа зафиксировала прилёт в беларусь очередного Ил-76 ВКС рф. Борт с регистрационным номером RF-76605 прилетел на аэродром "Мачулищи" 13 ноября, в 19:55 (по киевскому времени).
Пробыв на аэродроме 2 часа 10 минут, Ил-76 ВКС рф RF-76605 улетел на аэродром "Миллерово" (Ростовская область, рф) в 22:05.
По данным группы, за последние дни в Мачулищи из рф прилетало 8 Ил-76, которые, вероятнее всего, производят вывоз ракет для ЗРК С-300/400 из беларуси.
Отмечается, что в воскресенье к этой информации удалось получить дополнительные подтверждения. Так как в 13:00 в направлении аэродрома Мачулищи было замечено 5 тралов, которые везли по 4 ракетных контейнера для ЗРК С-300/400 — 20 ракет.
Об этом сообщила группа "Беларускі Гаюн" в Telegram.
Группа зафиксировала прилёт в беларусь очередного Ил-76 ВКС рф. Борт с регистрационным номером RF-76605 прилетел на аэродром "Мачулищи" 13 ноября, в 19:55 (по киевскому времени).
Пробыв на аэродроме 2 часа 10 минут, Ил-76 ВКС рф RF-76605 улетел на аэродром "Миллерово" (Ростовская область, рф) в 22:05.
По данным группы, за последние дни в Мачулищи из рф прилетало 8 Ил-76, которые, вероятнее всего, производят вывоз ракет для ЗРК С-300/400 из беларуси.
Отмечается, что в воскресенье к этой информации удалось получить дополнительные подтверждения. Так как в 13:00 в направлении аэродрома Мачулищи было замечено 5 тралов, которые везли по 4 ракетных контейнера для ЗРК С-300/400 — 20 ракет.
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