Российское командование снимает постановочные сюжеты о своих "успехах" - Генштаб

11:14 16 августа Киев, Украина

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на фоне снижения боевого духа воинских подразделений командование рф все чаще снимает постановочные сюжеты о своих "успехах".



В частности, во временно оккупированном населенном пункте Казачьи Лагери Херсонской области зафиксирована подготовка к съемкам пропагандистского видео по сюжету "Уничтожение 150 военнослужащих украинской диверсионно-разведывательной группы в местном сельском доме культуры".



Однако в данном здании, по состоянию на 13 августа этого года, находится личный состав оккупационных войск в количестве до 25 военнослужащих армии рф из числа бывших заключенных.