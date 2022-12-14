Российское командование сформировало фронтовые "творческие бригады"

12:36 14 декабря Киев, Украина

Российское минобороны создало две фронтовые "творческие бригады" с актерами и музыкантами, чтобы предоставлять морально-психологическую поддержку российским военным в Украине.



Об этом сообщило российское издание.

"В целях поддержания высокого морально-политического и психологического состояния участников СВО по решению министра обороны Главным военно-политическим управлением впервые в современной истории ВС рф сформированы на постоянной основе две фронтовые творческие бригады, состоящие из мобилизованных, а также добровольно поступивших на военную службу профессиональных артистов",- отмечает Минобороны рф



Сообщается, что в творческие бригады вошли музыканты, драматические актеры, представители театра "Новая опера" и "Современник", профессиональный художник, артист цирка и вокальные исполнители.



Среди их задач в Минобороны назвали сбор армейского фольклора, а также "культурно-художественное обслуживание бойцов в зоне проведения спецоперации".



Один из руководителей первой фронтовой творческой бригады Владислав сообщил, что при создании бригад обратились к опыту Второй мировой войны, мол, тогда их было около 2 тысяч.