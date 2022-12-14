Российское командование сформировало фронтовые "творческие бригады"

Российское минобороны создало две фронтовые "творческие бригады" с актерами и музыкантами, чтобы предоставлять морально-психологическую поддержку российским военным в Украине.
Об этом сообщило российское издание.
Об этом сообщило российское издание.
Сообщается, что в творческие бригады вошли музыканты, драматические актеры, представители театра "Новая опера" и "Современник", профессиональный художник, артист цирка и вокальные исполнители.
Среди их задач в Минобороны назвали сбор армейского фольклора, а также "культурно-художественное обслуживание бойцов в зоне проведения спецоперации".
Один из руководителей первой фронтовой творческой бригады Владислав сообщил, что при создании бригад обратились к опыту Второй мировой войны, мол, тогда их было около 2 тысяч.
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