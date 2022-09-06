Российское командование держит свой народ за дураков

12:20 06 сентября Киев, Украина





После затопления крейсера «Москва» Министерство обороны российской федерации утверждало, что корабль сохраняет «плавучесть», а все члены команды «живы и эвакуированы». В тоже время, украинская сторона 14 апреля заявила, что судно было потоплено, в следствии нанесенного ракетного удара.



Пока по российским информационным каналам во всей стране было сказано одно, родственники моряков были оповещены о проведении спасательной операции. Отец одного из срочников, проходивших службу на крейсере «Москва», долгое время пытался докопаться до истины, что же на самом деле произошло с флагманом Черноморского флота.



Проведя собственное расследование, отец моряка, который служил на крейсере, привел доказательство того, что с первого часа катастрофы и до сегодняшнего дня, командование Черноморского флота, а также Министерство обороны обманывало его и всю страну. Согласно его расследованию, стало понятно, что никакой спасательной операции на корабле вообще не проводилось. В результате чего, многие остались в загерметизированных отсеках корабля, живые или мертвые.



Официальная версия о возгорании в моторном отсеке и дальнейшей детонации боеприпасов не соответствует действительности. Согласно показаниям свидетелей, пожар начался из-за попаданий двух ракет, одна из которых попала в торпедный отсек, но не взорвалась, а другая попала в камбуз и детонировала. На «Москве» оставалось много срочников, хотя владимир путин заявлял, что они не участвуют, и не будут участвовать в боевых действиях. Причины катастрофы, которая произошла на крейсере «Москва», до сих пор остается загадкой. Власти рф тщательно скрывают все подробности. Несмотря на их попытки, люди постепенно узнают правду самостоятельно, что заставляет усомниться во многих других заявлениях Министерства обороны и самого владимира путина После затопления крейсера «Москва» Министерство обороны российской федерации утверждало, что корабль сохраняет «плавучесть», а все члены команды «живы и эвакуированы». В тоже время, украинская сторона 14 апреля заявила, что судно было потоплено, в следствии нанесенного ракетного удара.Пока по российским информационным каналам во всей стране было сказано одно, родственники моряков были оповещены о проведении спасательной операции. Отец одного из срочников, проходивших службу на крейсере «Москва», долгое время пытался докопаться до истины, что же на самом деле произошло с флагманом Черноморского флота.Проведя собственное расследование, отец моряка, который служил на крейсере, привел доказательство того, что с первого часа катастрофы и до сегодняшнего дня, командование Черноморского флота, а также Министерство обороны обманывало его и всю страну. Согласно его расследованию, стало понятно, что никакой спасательной операции на корабле вообще не проводилось. В результате чего, многие остались в загерметизированных отсеках корабля, живые или мертвые.Официальная версия о возгорании в моторном отсеке и дальнейшей детонации боеприпасов не соответствует действительности. Согласно показаниям свидетелей, пожар начался из-за попаданий двух ракет, одна из которых попала в торпедный отсек, но не взорвалась, а другая попала в камбуз и детонировала. На «Москве» оставалось много срочников, хотя владимир путин заявлял, что они не участвуют, и не будут участвовать в боевых действиях.

Ненадлежащее техническое состояние из-за модернизации, которая должна была произойти в 2020-2021 годах и на которую были выделены большие деньги, означает, что конспирация этой трагедии в таких больших масштабах будет поощряться и даже фальсифицироваться самим командованием Черноморского флота и высшим руководством.



Так, согласно собранным показаниям, «Москва» выдержала попадание двух ракет, взрыв, затем команда сумела потушить пожар и все это в штормовую погоду 13 апреля. Однако при буксировке судна в порт, спустя сутки после произошедшего, вдруг, по заявлениям Минобороны, “на борту вновь разгорелся пожар и начал детонировать боезапас, в следствии чего, корабль затонул”.



История с «Москвой» одна из сотен тысяч, которые стараются скрыть за грифом «Секретно» от россиян. Военное командование не хочет, чтобы люди видели реальные масштабы коррупции и что армия по телевизору отличается от реальной. История одного решительного отца показывает, что достаточно обратить внимание на проблему, задуматься, немного “копнуть” и правда выйдет наружу. Отцом двигала боль и желание отомстить за погибшего сына, привлечь к ответственности виновных. Но сколько бы жизней удалось спасти, если бы он начал задумываться о правдивости слов правительства гораздо раньше? Сколько бы жизней удалось спасти, если бы о словах с экранов и “официальных версиях” задумались другие, годом, двумя ранее или значительно раньше.