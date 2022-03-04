Российскими военными взят в плен летчик ВСУ

07:54 04 Март Киев, Украина

Российско-оккупационные войска взяли в плен украинского военного летчика, который катапультировался после поражения вражеской ракетой, сообщает оперативный штаб ВСУ.

Российский агитпром применил агрессивную тактику 2014-го года.

Очевидно, что под давлением и угрозой расправы летчик дает интервью о националистах, ЕС и НАТО, куда Украине не следует идти, а дружить с "братским" народом.



Видео будут распространяться на российском ТВ и в соцсетях.



ВСУ призывают не верить этой информации.



"Летчик – наш из славной 299-й бригады тактической авиации. Командование Воздушных Сил ВС Украины не сомневается в патриотизме и мужестве молодого пилота, который за несколько дней успешно выполнил не одно боевое задание, защищая страну от российских оккупантов!

Сделаем все возможное, чтобы вернуть парня домой!"