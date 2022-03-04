Российскими военными взят в плен летчик ВСУ

Российско-оккупационные войска взяли в плен украинского военного летчика, который катапультировался после поражения вражеской ракетой, сообщает оперативный штаб ВСУ.
Российский агитпром применил агрессивную тактику 2014-го года.
Очевидно, что под давлением и угрозой расправы летчик дает интервью о националистах, ЕС и НАТО, куда Украине не следует идти, а дружить с "братским" народом.
Видео будут распространяться на российском ТВ и в соцсетях.
ВСУ призывают не верить этой информации.
"Летчик – наш из славной 299-й бригады тактической авиации. Командование Воздушных Сил ВС Украины не сомневается в патриотизме и мужестве молодого пилота, который за несколько дней успешно выполнил не одно боевое задание, защищая страну от российских оккупантов!
Сделаем все возможное, чтобы вернуть парня домой!"
Очевидно, что под давлением и угрозой расправы летчик дает интервью о националистах, ЕС и НАТО, куда Украине не следует идти, а дружить с "братским" народом.
Видео будут распространяться на российском ТВ и в соцсетях.
ВСУ призывают не верить этой информации.
"Летчик – наш из славной 299-й бригады тактической авиации. Командование Воздушных Сил ВС Украины не сомневается в патриотизме и мужестве молодого пилота, который за несколько дней успешно выполнил не одно боевое задание, защищая страну от российских оккупантов!
Сделаем все возможное, чтобы вернуть парня домой!"
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