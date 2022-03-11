Российским депутатам, которые помогли Путину развязать войну в Украине, заморозили активы в Великобритании

«Если мы не будем возражать против экспансионизма Путина, это пошлет опасный сигнал потенциальным агрессорам и авторитаристам во всем мире. И мы просто не можем этого допустить. Надо начать с принципа, что единственное, что понимают агрессоры – это сила. И мы должны работать вместе, чтобы Путин проиграл в Украине”, – подчеркнула глава МИД Британии Лиз Трасс.