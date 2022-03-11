Российским депутатам, которые помогли Путину развязать войну в Украине, заморозили активы в Великобритании

Великобритания объявила о замораживании активов и запрете на поездки 386 депутатов российской государственной думы, причастных к решению развязать войну против Украины.
Об этом сообщили в британском правительстве.
Речь идет о депутатах, которые обращались к Путину, чтобы тот признал независимость ОРДЛО в конце февраля. Отныне они не смогут вести бизнес в Великобритании, а их активы, если есть, заморозят. Кроме того, российские депутаты не смогут попасть на территорию страны.
Об этом сообщили в британском правительстве.
Речь идет о депутатах, которые обращались к Путину, чтобы тот признал независимость ОРДЛО в конце февраля. Отныне они не смогут вести бизнес в Великобритании, а их активы, если есть, заморозят. Кроме того, российские депутаты не смогут попасть на территорию страны.
В настоящее время Великобритания уже ввела санкции в отношении полутысячи ключевых российских физлиц, организаций и дочерних компаний. Санкции ввели, в частности, в отношении российских олигархов Романа Абрамовича и Олега Дерипаски, главного исполнительного директора компании ПАО "НК "Роснефть" Игоря Сечина, руководителя банка ВТБ Андрея Костина, президента ПАО "Транснефть" Николая Токарева, председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, Дмитрия Лебедева.
Правительство Великобритании ввело также ограничения, согласно которым любой российский самолет теперь может быть арестован в воздушном пространстве страны. Сейчас один в частном аэропорту Фарнборо на юге Англии уже стал предметом особой проверки из-за подозрений в том, что им пользовался российский олигарх. Как сообщало BBC, британские власти считают, что на борту самолета был нефтяной миллиардер Евгений Швидлер – экс-президент "Сибнефти", который сейчас вместе с Абрамовичем владеет британской инвестиционной компанией Millhouse.
Швидлер имеет двойное гражданство России и США.
Задержанный самолет Bombardier Global 6500 зарегистрирован в Люксембурге, а в Великобританию прилетел из США и далее следовал в ОАЭ.
Правительство Великобритании ввело также ограничения, согласно которым любой российский самолет теперь может быть арестован в воздушном пространстве страны. Сейчас один в частном аэропорту Фарнборо на юге Англии уже стал предметом особой проверки из-за подозрений в том, что им пользовался российский олигарх. Как сообщало BBC, британские власти считают, что на борту самолета был нефтяной миллиардер Евгений Швидлер – экс-президент "Сибнефти", который сейчас вместе с Абрамовичем владеет британской инвестиционной компанией Millhouse.
Швидлер имеет двойное гражданство России и США.
Задержанный самолет Bombardier Global 6500 зарегистрирован в Люксембурге, а в Великобританию прилетел из США и далее следовал в ОАЭ.
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