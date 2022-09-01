Российский военный признался журналистам в убийстве мужчины на Киевщине

17:11 15 августа Киев, Украина

Российский солдат 64-й мотострелковой бригады Даниил Фролкин, которому Офис генерального прокурора объявил о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, признался журналистам, что убил человека во время оккупации Киевщины.

Об этом рассказывает российское издание "Важные истории".



Украинские следователи считают, что Фролкин виновен в убийстве мирного жителя в селе Андреевка, краже автомобиля у другого жителя села и краже советских и украинских медалей у 95-летнего ветерана Второй мировой войны.



Журналисты "Следствия.Инфо" рассказывали, что Фролкин вместе с другими военными отобрал телефон у местных супругов Татьяны и Леонида. Российский солдат некоторое время пользовался этим телефоном, в частности, делал селфи и общие фото с другими военными. Но перед бегством из села он удалил фото и оставил телефон в деревне. Через несколько недель семье удалось восстановить удаленные файлы и найти фото с лицом Фролкина и других российских оккупантов.



Российские журналисты смогли установить имена некоторых россиян, оккупировавших Андреевку, среди которых было и имя Фролкина. Он стал одним из двух солдат, согласившихся пообщаться с изданием.



Сначала Фролкин рассказывал, что во время оккупации он эвакуировал поврежденную технику, а иногда и раненых или убитых оккупантов. Россиянин подтвердил, что захватчики занимались мародерством, но, по его словам, брали в домах только "какую-то фигню", например, алкоголь, еду, мангал и т.д.





В то же время Фролкин отрицал кражу медалей, сказав, что россияне "пришли, сфоткались и медали положили обратно".

Однако вскоре Фролкин позвонил журналистам во второй раз и сказал следующее:

“Я, военнослужащий воинской части 51460, гвардии ефрейтор Фролкин Даниил Андреевич, признаюсь во всех преступлениях, которые я совершил в Андреевке, в расстреле гражданского населения, обворовывании гражданского населения, изъятии у них телефонов и в том, что наше командование в *** не ставит наших бойцов, всю воюющую на передовой пехоту на линии фронта. И после этого я хочу заявить: примите меры к наказанию командиров — Омурбекова Азатбека Асанбековича, гвардии полковника, гвардии подполковника Дмитренко, зампотылу (заместителя командира по тылу и снабжению. — Прим. ред.) нашей бригады полковника Клобукова, и начальника разведки подполковника Романенко. Он руководил разведкой, которая ху*во проводила разведку и вела наших людей на смерть. Также заместитель командира бригады подполковник Прокурат дал приказ расстреливать”.

У Фролкина уточнили, что он имеет в виду, когда признается «в расстреле гражданского населения». Он рассказывает, что в марте (точную дату он не может вспомнить) командиры попросили его и еще нескольких рядовых сопроводить их на обыске в домах троих жителей Андреевки.



Мы завели их в три дома, они показали дома. Имелись не их фотографии. То есть, это не их дома были по факту. Третий вообще в руине в какой-то жил. При них была пачка денег: гривны, доллары, всякая *****. Подполковник, который был с нами, Александр Прокурат, забрал эти деньги себе, а остальные - документы, телефоны - отдал нам и сказал: "Их в расход". Все, я пошел и (одного из людей – Ред.) в расход пустил”.



Фролкин говорит, что убил мужчину, потому что якобы он сам признался, что передавал украинским войскам координаты колонн российской техники.

“Я просто вывел его из дома. Мы обнаружили у него стреляные гильзы, которые офицеры часто используют. И все. Я ему говорю: "Иди вперед". Он идет вперед. Я ему говорю: "На колени". И просто шар в лоб. Меня потом трясло очень долго. Я одного погубил, но я хотел спасти как можно больше людей», – говорит россиянин.

Фролкин уже уехал из Белгородской области в Хабаровский край рф, где подал заявление на увольнение со службы. Он считает, что его могут заключить в тюрьму.

“Даже не за то, что в Украине творил. А за эту информацию (о командовании – Ред.)”, – говорит россиянин.

Детали, которые привел Фролкин, по словам журналистов, указывают на то, что речь идет об убийстве 12 марта Виталия Кибукевича, Вадима Ганюка и Руслана Яремчука. Фролкин не смог узнать Яремчука, которого, вероятно, и убил, но другой русский военный, который согласился поговорить с изданием, подтвердил, что Фролкин убил Яремчука.