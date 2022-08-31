Российский удар по Харькову совершили из Белгорода - ОВА

3 августа рано утром российские оккупанты из территории города Белгорода ударили по Харькову.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
По его словам, одна российская ракета ударила по территории гражданского промышленного объекта в Новобаварском районе и повредила здание. По предварительным данным, пострадавших нет.
В Холодногорском районе вражеская ракета попала в землю.
Ранее, мэр Харькова сообщил о утренних взрывах в городе.
В Холодногорском районе вражеская ракета попала в землю.
Ранее, мэр Харькова сообщил о утренних взрывах в городе.
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