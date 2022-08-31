Российский удар по Харькову совершили из Белгорода - ОВА

09:30 03 августа Киев, Украина

3 августа рано утром российские оккупанты из территории города Белгорода ударили по Харькову.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"Около 4 утра российские оккупанты нанесли два удара по Харькову. Ракеты запустили из Белгорода, предварительно – из ЗРК С-300",- сообщил Синегубов.

По его словам, одна российская ракета ударила по территории гражданского промышленного объекта в Новобаварском районе и повредила здание. По предварительным данным, пострадавших нет.



В Холодногорском районе вражеская ракета попала в землю.



Ранее, мэр Харькова сообщил о утренних взрывах в городе.