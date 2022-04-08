Российский "Трансмашхолдинг" имеет политические мотивы в отношении УЖД

12:07 13 ноября Киев, Украина





"Российский "Трансмашхолдинг" известен в Украине разграблением "Лугансктепловоза" и вывозом в РФ уникального оборудования этого предприятия, как только в 2014 году туда зашли боевики террористической организации ЛНР. Политолог Тарас Семенюк уверен, что, внесенная в санкционный список в 2016 году, российская компания "Трансмашхолдинг" преследует политические мотивы и намерена вернуть контроль над украинской железной дорогой."Российский "Трансмашхолдинг" известен в Украине разграблением "Лугансктепловоза" и вывозом в РФ уникального оборудования этого предприятия, как только в 2014 году туда зашли боевики террористической организации ЛНР.

Но ещё ранее российский "Трансмашхолдинг" делал все, чтобы ликвидировать производство в Луганске, а также лишить заказов ещё одного украинского конкурента – государственный "Днепровский электровозостроительный завод", - говорит эксперт.



"Очевидно, что за действиями "Трансмашхолдинг" в Украине ещё до включения этой компании в санкционный список в 2016 году стояли не столько коммерческие интересы, сколько политические. Россия пытается вернуть контроль над украинской железной дорогой, действуя через казахское дочернее предприятие. Удивительно, что министр инфраструктуры Владислав Криклий во время недавнего визита в Казахстан вообще сел за один стол с представителями скандальной компании, и всерьёз обсуждал перспективы сотрудничества. Переговоры с коммерческими структурами из санкционного списка – удар по репутации не только министра Криклия, но и всего правительства", резюмировал эксперт.