Российский террор направлен на европейские государства - Подоляк

Стратегия российского террора направлена не только на Украину, но и на европейские государства.
Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Он уточнил, что москва на фоне неудач оккупационных войск пытается запугать мировую общественность разными способами.
Как подчеркнул Подоляк, террористическая стратегия россии сегодня включает:
Он уточнил, что москва на фоне неудач оккупационных войск пытается запугать мировую общественность разными способами.
Как подчеркнул Подоляк, террористическая стратегия россии сегодня включает:
- энергетические протесты в Европе;
- пропаганду в глобальных медиа тезиса "все замерзнут";
- демонстративные удары по украинским ТЭЦ;
- выпрашивание переговоров по лживому "прекращению огня".
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