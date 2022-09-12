Российский террор направлен на европейские государства - Подоляк

15:03 12 сентября Киев, Украина

Стратегия российского террора направлена не только на Украину, но и на европейские государства.

 
Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он уточнил, что москва на фоне неудач оккупационных войск пытается запугать мировую общественность разными способами.

Как подчеркнул Подоляк, террористическая стратегия россии сегодня включает:
  • энергетические протесты в Европе;
  • пропаганду в глобальных медиа тезиса "все замерзнут";
  • демонстративные удары по украинским ТЭЦ;
  • выпрашивание переговоров по лживому "прекращению огня".
"Видим, знаем, понимаем. Дожимаем стратегию Украины", - подытожил советник главы ОП.