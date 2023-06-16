Российский подрыв Каховской ГЭС: угроза безопасности Запорожской АЭС - ОП

Российский подрыв Каховской ГЭС угрожает безопасности Запорожской АЭС, предупреждает украинское руководство.
Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины, отметил в своем сообщении в Телеграмме, что подрыв Каховской ГЭС является еще одним военным преступлением, совершенным российскими террористами. Он подчеркнул, что это является экоцидом и требует немедленной реакции.
Ермак отметил, что россияне должны нести ответственность за возможное лишение питьевой воды на юге Херсонской области и в Крыму, а также за возможное разрушение населенных пунктов и биосферы. Он подчеркнул, что такие действия также представляют угрозу для Запорожской АЭС.
Руководитель Офиса Президента подчеркнул, что власти работают на центральном и региональном уровнях, и безопасность людей является приоритетом. Он подчеркнул необходимость обеспечить наказание для врага на международном уровне.
Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины, отметил в своем сообщении в Телеграмме, что подрыв Каховской ГЭС является еще одним военным преступлением, совершенным российскими террористами. Он подчеркнул, что это является экоцидом и требует немедленной реакции.
Ермак отметил, что россияне должны нести ответственность за возможное лишение питьевой воды на юге Херсонской области и в Крыму, а также за возможное разрушение населенных пунктов и биосферы. Он подчеркнул, что такие действия также представляют угрозу для Запорожской АЭС.
Руководитель Офиса Президента подчеркнул, что власти работают на центральном и региональном уровнях, и безопасность людей является приоритетом. Он подчеркнул необходимость обеспечить наказание для врага на международном уровне.
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