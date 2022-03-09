Российский пленный признался, что ехал на войну, а не на учения
11:56 09 Март Киев, Украина
Один из первых российских пленных признался, что ехал не на учения, а на войну в Украину. На захват Харькова оккупантам дали три дня.
"Была команда захватить город, оккупировать все основные дороги, перекрыть гражданские выходы и занять Харьков. Также было разрешение открывать огонь по мирному населению и всем жителям города". - признался пленный офицер.
Но вместо "легкой прогулки" по Украине врага ждал тотальный разгром. Из целого взвода захватчиков выжил только офицер на видео
и один из солдат. И только потому, что они сдались в плен.
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